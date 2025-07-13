Схожі на "Шахеди": на фронті помітили нові дрони РФ, які атакують рухому техніку ЗСУ (фото)

Українські військові помітили новий дрон Збройних сил Російської Федерації, який влучає по рухомій військовій техніці на лінії фронту. Безпілотник за обрисами схожий на дрон-камікадзе "Шахед", але несе лише 15 кг вибухівки.

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Бійці ЗСУ зробили фото БПЛА невідомої моделі, який діє на лінії фронту, розповів військовий та фахівець з радіотехніки Сергій Бескрестнов "Флеш" на сторінці Facebook. Фахівець запевнив, що це не "Шахед", оскільки пристрій має значно менші розміри.

Бескрестнов отримав низку повідомлень від бійців, які писали, що начебто "Шахед атакував техніку". При цьому техніка рухалась або перебувала на стоянці. У відповідь "Флеш" пояснив, що це БПЛА іншої моделі, та описав можливі технічні характеристики нового російського дрона.

Дрони РФ — деталі

На думку фахівця з радіотехніки, новий дрон РФ має такі особливості:

фізичні розміри — менші, ніж у "Шахеда";

керування — через камеру, як у FPV-дрона;

застосування — розвідник (не несе бойової частини) або ударний БПЛА;

бойова частина (якщо є) — близько 15 кг.

У дописі Бескрестнова є фото дрона, який стурбував бійців ЗСУ. За обрисами та пропорціями він дійсно схожий на мінішахед. Втім, якщо у "Шахеда" розмах крил близько 5 м, то у цьому випадку — близько 1,5 м (відносно розмірів рослин на фото). Помітно конфігурацію крил, кінці яких вигнуті під кутом 90 градусів. Які інші особливості конструкції — не ясно.

Дрони РФ - фото нового БПЛА, який б'є по рухомих цілях Фото: Facebook / Cергій Флеш Дрони РФ - як виглядає новий БПЛА РФ, який б'є по рухомих цілях Фото: Facebook / Cергій Флеш

Фокус писав про нові дрони РФ, про які у січні 2025 року офіційно повідомив виробник — концерн "Калашников" та НВО "Іжевські безпілотні системи". Ідеться про БПЛА "Куб-2", які на фронті можуть стати "небезпечніші за Ланцети". Виробник показав модель дрона, яку планував презентувати на виставці в Об'єднаних Арабських Еміратах. Росіяни стверджували, що пристрій несе 10 кг вибухівки та здатен поцілити по операторах дронів ЗСУ, по легкоброньованій техніці, по стоянках військової техніки.

Дрони РФ - фото нового БПЛА "Куб-2"

Експерти порталу Defense Express розповіли, що подібні пристрої вже бачили на фронті, та їх плутали з дронами "Ланцет". Також вони підтвердили, що БПЛА "Куб-2" обладнаний тепловізійною камерою, може діяти у будь-яку пору доби та діставати не лише стаціонарні цілі з відомими координатами.

Зазначимо, у червні Бескрестнов написав у Facebook про модернізацію дронів РФ, якими росіяни б'ють по українцях. Згідно з даними фахівця з радіоелектроніки, пристрої мають відеокамери, керуються ШІ й мають пряме радіоуправління. Через місяць військовий написав, що, ймовірно, для керування дронами РФ "Гербера" ворог застосовує ретранслятор, який таємно встановлений десь у Київській області.

Нагадуємо, на початку липня "Флеш" заявив, що росіяни наростили виробництво "Шахедів", і пояснив, якими будуть нові цілі РФ.