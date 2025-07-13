Похожие на "Шахеды": на фронте заметили новые дроны РФ, которые атакуют подвижную технику ВСУ (фото)

Украинские военные заметили новый дрон Вооруженных сил Российской Федерации, который попадает по подвижной военной технике на линии фронта. Беспилотник по очертаниям похож на дрон-камикадзе "Шахед", но несет лишь 15 кг взрывчатки.

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Бойцы ВСУ сделали фото БПЛА неизвестной модели, который действует на линии фронта, рассказал военный и специалист по радиотехнике Сергей Бескрестнов "Флеш" на странице Facebook. Специалист заверил, что это не "Шахед", поскольку устройство имеет значительно меньшие размеры.

Бескрестнов получил ряд сообщений от бойцов, которые писали, что якобы "Шахед атаковал технику". При этом техника двигалась или находилась на стоянке. В ответ "Флеш" объяснил, что это БПЛА другой модели, и описал возможные технические характеристики нового российского дрона.

Дроны РФ — детали

По мнению специалиста по радиотехнике, новый дрон РФ имеет следующие особенности:

физические размеры — меньше, чем у "Шахеда";

управление — через камеру, как у FPV-дрона;

применение — разведчик (не несет боевой части) или ударный БПЛА;

боевая часть (если есть) — около 15 кг.

В заметке Бескрестнова есть фото дрона, который обеспокоил бойцов ВСУ. По очертаниям и пропорциям он действительно похож на минишахед. Впрочем, если у "Шахеда" размах крыльев около 5 м, то в этом случае — около 1,5 м (относительно размеров растений на фото). Заметна конфигурация крыльев, концы которых изогнуты под углом 90 градусов. Какие другие особенности конструкции — не ясно.

Дроны РФ — фото нового БПЛА, который бьет по движущимся целям Фото: Facebook / Cергей Флэш Дроны РФ — как выглядит новый БПЛА РФ, который бьет по движущимся целям Фото: Facebook / Cергей Флэш

Фокус писал о новых дронах РФ, о которых в январе 2025 года официально сообщил производитель — концерн "Калашников" и НПО "Ижевские беспилотные системы". Речь идет о БПЛА "Куб-2", которые на фронте могут стать "опаснее Ланцетов". Производитель показал модель дрона, которую планировал презентовать на выставке в Объединенных Арабских Эмиратах. Россияне утверждали, что устройство несет 10 кг взрывчатки и способно попасть по операторам дронов ВСУ, по легкобронированной технике, по стоянкам военной техники.

Дроны РФ — фото нового БПЛА "Куб-2"

Эксперты портала Defense Express рассказали, что подобные устройства уже видели на фронте, и их путали с дронами "Ланцет". Также они подтвердили, что БПЛА "Куб-2" оборудован тепловизионной камерой, может действовать в любое время суток и доставать не только стационарные цели с известными координатами.

Отметим, в июне Бескрестнов написал в Facebook о модернизации дронов РФ, которыми россияне бьют по украинцам. Согласно данным специалиста по радиоэлектронике, устройства имеют видеокамеры, управляются ИИ и имеют прямое радиоуправление. Через месяц военный написал, что, вероятно, для управления дронами РФ "Гербера" враг применяет ретранслятор, который тайно установлен где-то в Киевской области.

Напоминаем, в начале июля "Флеш" заявил, что россияне нарастили производство "Шахедов", и объяснил, какими будут новые цели РФ.