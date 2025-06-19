С камерой, модулем ИИ и прямым радиоуправлением из РФ: впервые обнаружен модернизированный "Шахед", — Сергей Флеш (фото)

18 июня украинские военные впервые обнаружили "Шахед", оборудованный системой прямого радиоуправления с РФ и модулем искусственного интеллекта. Радиомодем позволяет управлять ударным дроном на расстоянии до 150 километров от границ или линии фронта, или же больше при определенных условиях.

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О создании в России такого модернизированного "Шахеда" военным было известно уже довольно давно, однако это первый зафиксированный случай его реального применения, рассказал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флеш) в своем Telegram-канале вечером 18 июня.

"Сегодня впервые был обнаружен "Шахед" с камерой, системой прямого радиоуправления из РФ и модулем искусственного интеллекта (машинное зрение)", — сообщил эксперт.

Также он обнародовал фотографии модернизированного российского дрона.

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Сергей Флеш также рассказал, что встроенный радиомодем позволяет осуществлять управление обновленным "Шахедом" на расстоянии до 150 километров от российской границы или линии соприкосновения. Также модернизированным дроном можно управлять на большие расстояния — в случае применения воздушных ретрансляторов в воздушном пространстве Украины.

РФ усиливает атаки "Шахедами" по Украине

Перед этим 18 июня Сергей Флеш также рассказывал об угрозах, которые нарастают над Украиной из-за усиленного применения Россией ударных дронов типа "Шахед".

"Россия с такой динамикой "разнесет" нам всю страну "Шахедами". Они очень масштабировали производство и еще масштабируют", — утверждал эксперт.

Он уверял, что основной акцент в Украине должен быть сделан на производстве дронов-перехватчиков и обучении военных по всей стране их использованию.

Другой эксперт, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко, в интервью YouTube-каналу "СУПЕРПОЗИЦІЯ" утверждал, что РФ намерена нарастить производство ударных БпЛА до 1000 единиц в сутки.

Напомним, 18 июня военный и политический эксперт Александр Мусиенко изданию "АрміяInform" рассказал, что российские "Шахеды" стало сложнее сбивать.

Также 17 июня Фокус выяснил, как Россия накапливает "Шахэды" для массированных ударов по Украине.