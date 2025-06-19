З камерою, модулем ШІ і прямим радіоуправлінням з РФ: вперше виявлено модернізований "Шахед", — Сергій Флеш (фото)

18 червня українські військові вперше виявили "Шахед", обладнаний системою прямого радіоуправління з РФ та модулем штучного інтелекту. Радіомодем дозволяє керувати ударним дроном на відстані до 150 кілометрів від кордонів чи лінії фронту, або ж більше за певних умов.

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Про створення в Росії такого модернізованого "Шахеда" військовим було відомо вже доволі давно, однак це перший зафіксований випадок його реального застосування, розповів український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі увечері 18 червня.

"Сьогодні вперше було виявлено "Шахед" із камерою, системою прямого радіоуправління з РФ і модулем штучного інтелекту (машинний зір)", — повідомив експерт.

Також він оприлюднив фотографії модернізованого російського дрона.

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Сергій Флеш також розповів, що вбудований радіомодем дозволяє здійснювати керування оновленим "Шахедом" на відстані до 150 кілометрів від російського кордону або ж лінії зіткнення. Також модернізованим дроном можна керувати на більші відстані — у випадку застосування повітряних ретрансляторів у повітряному просторі України.

РФ посилює атаки "Шахедами" по Україні

Перед цим 18 червня Сергій Флеш також розповідав про загрози, які наростають над Україною через посилене застосування Росією ударних дронів типу "Шахед".

"Росія з такою динамікою "рознесе" нам всю країну "Шахедами". Вони дуже масштабували виробництво і ще масштабують", — стверджував експерт.

Він запевняв, що основний акцент в Україні повинен бути зроблений на виробництві дронів-перехоплювачів та навчанні військових по всій країні їх використанню.

Інший експерт, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко, в інтерв'ю YouTube-каналу "СУПЕРПОЗИЦІЯ" стверджував, що РФ має наміри наростити виробництво ударних БпЛА до 1000 одиниць за добу.

Нагадаємо, 18 червня військовий і політичний експерт Олександр Мусієнко виданню "АрміяInform" розповів, що російські "Шахеди" стало складніше збивати.

Також 17 червня Фокус з'ясував, як Росія накопичує "Шахеди" для масованих ударів по Україні.