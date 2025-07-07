Какого размера "Шахед" на самом деле: появилось новое фото российского ударного БПЛА

В сети показали снимок российского ударного беспилотного летательного аппарата "Шахед", который дает представление о его габаритах.

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Фотографию, на которой украинский военнослужащий позирует на фоне вражеского "Шахеда" черного цвета, опубликовал пользователь социальной сети X под ником MAKS 25. На фото видно, что длина вражеского беспилотника существенно превышает рост защитника.

Украинский военный на фоне "Шахеда" Фото: Maks_NAFO_FELLA/X

"Шахед" рядом с нашим солдатом!" — сказано в публикации.

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Как отмечает "Главком", на снимке зафиксирован Shahed-136, или "Герань-2". Этот дрон имеет длину примерно 3,5 м, размах крыльев — около 2,5 м, а массу — около 200 кг. Дальность БПЛА составляет 2 тысячи километров, а максимальная скорость — 180 км/ч.

Напомним, в Российской Федерации модернизируют ударные беспилотники "Шахед", в частности речь идет об оснащении дронов реактивными двигателями для увеличения скорости полета.

Фокус также писал о том, что в российских ударных беспилотных аппаратах "Шахед" стало меньше западных компонентов, но увеличилась доля комплектующих из Китая.