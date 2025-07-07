Раньше это были США: у "Шахедов" сменился ключевой производитель электроники, — ГУР

В российских ударных беспилотных аппаратах "Шахед" становится все меньше западных компонентов. Вместо этого увеличилась доля комплектующих китайского производства.

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Электроника "Шахедов", обнаруженных в мае этого года, на 60-65% произведена в Китае. Таким образом, КНР впервые вытеснила комплектующие США на второе место, рассказал представитель в Главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР) изданию "Радио Свобода".

Сообщается, что российские БПЛА получают новые антенны спутниковой навигационной системы. Они более устойчивы к средствам РЭБ и имеют больше антенных элементов (вместо 4 и 8 фиксируется 12 и 16).

"Одна из новинок — использование в составе БПЛА 3G-модемов, которые в Telegram-бот предоставляют информацию о своем местоположении и телеметрию для того, чтобы враг мог анализировать размещение наших систем РЭБ и систем противовоздушной обороны", — сообщили в ГУР.

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В ведомстве также отметили, что в "Шахедах" расширяется номенклатура боевых частей. Например, некоторые дроны оснащены системой сброса кассетных элементов замедленного действия. К тому же вес боевой части увеличивается до 90 килограммов.

Кроме того, по данным ГУР, россияне адаптируют "Шахеды" для применения в сложных погодных условиях, в частности делают их более устойчивыми к влаге. Среди других усовершенствований — БПЛА с реактивным двигателем.

Напомним, враг начал устанавливать на "Шахеты" компьютеры NVIDIA, которые позволяют дронам обходить противовоздушную оборону Украины.

Фокус также писал о том, что в РФ ищут способы защитить "Шахеды" от украинских дронов-перехватчиков.