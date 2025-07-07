Раніше це були США: у "Шахедів" змінився ключовий виробник електроніки, – ГУР

В російських ударних безпілотних апаратах «Шахед» стає все менше західних компонентів. Натомість збільшилась частка комплектуючих китайського виробництва.

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Електроніка "Шахедів", виявлених у травні цього року, на 60-65% вироблена в Китаї. Таким чином, КНР вперше витіснила комплектуючі США на друге місце, розповів представник в Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР) виданню "Радіо Свобода".

Повідомляється, що російські БПЛА отримують нові антени супутникової навігаційної системи. Вони стійкіші до засобів РЕБ та мають більше антенних елементів (замість 4 та 8 фіксується 12 і 16).

"Одна із новинок – використання у складі БПЛА 3G-модемів, які в Telegram-бот надають інформацію про своє місцеположення та телеметрію для того, щоб ворог міг аналізувати розміщення наших систем РЕБ і систем протиповітряної оборони", — повідомили в ГУР.

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У відомстві також зазначили, що в "Шахедах" розширюється номенклатура бойових частин. Наприклад, деякі дрони оснащені системою скидання касетних елементів уповільненої дії. До того ж вага бойової частини збільшується до 90 кілограмів.

Окрім того, з даними ГУР, росіяни адаптують "Шахеди" для застосування у складних погодних умовах, зокрема роблять ї х стійкішими до вологи. Серед інших удосконалень – БПЛА з реактивним двигуном.

Нагадаємо, ворог почав встановлювати на "Шахеди" комп’ютери NVIDIA, які дозволяють дронам обходити протиповітряну оборону України.

Фокус також писав про те, що в РФ шукають способи захистити "Шахеди" від українських дронів-перехоплювачів.