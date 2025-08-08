РФ модернизирует "Шахеды": дроны научились менять курс и распознавать цели, — The Times

Российские ударные дроны типа "Шахед" получили новую систему наведения с элементами искусственного интеллекта. Перехватить такие БпЛА стало значительно сложнее.

Россия модернизировала иранские дроны "Шахед", установив на них камеры, системы ИИ и радиоуправления, что существенно усложнило их уничтожение украинской ПВО — об этом пишет The Times.

Как отмечает издание, за последние месяцы украинские аналитики неоднократно фиксировали появление новых модификаций дронов-камикадзе типа "Шахед", которые Россия использует в войне.

Беспилотники получили камеры и модули искусственного интеллекта, которые способны в реальном времени анализировать тепловую, визуальную и радиолокационную информацию. Кроме того, аппараты оснащены новой системой радиоуправления, позволяющей дистанционно менять курс с территории РФ.

По словам военнослужащего мобильного подразделения ПВО 59-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, дроны стали гораздо более сложными целями.

"Их камеры позволяют им увидеть нас еще до того, как мы их заметим, и они резко поворачивают и улетают в другом направлении. Их стало гораздо труднее сбить", — рассказал боец журналистам издания.

Другой военный отметил, что были случаи, когда дроны меняли маршрут уже во время атаки и направлялись непосредственно на позиции украинских подразделений.

По мнению аналитиков, Россия адаптирует тактику применения БпЛА в соответствии с изменениями в украинской системе ПВО, в частности из-за роста эффективности средств поражения, которые поступают от западных партнеров.

Как сообщалось, Россия активно использует дроны иранского производства "Shahed-131/136" в массированных атаках на города Украины. Эти БпЛА стали одним из главных инструментов террора гражданской инфраструктуры в тылу. По последним данным, часть их производят на территории РФ.

Как сообщал Фокус, новый российский беспилотный летательный аппарат, похожий на известный Shahed-136 ("Герань-2"), применяется как разведчик и фальшивая цель для перегрузки украинской противовоздушной обороны.

