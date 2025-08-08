Атака на Киевскую область: ВС РФ разрушили дом известного ресторатора

В ночь на 8 августа во время российской атаки дронами-камикадзе на Киевщине поврежден дом известного ресторатора Маргариты Сичкарь. Она обнародовала фото разрушений и обратилась за помощью.

В результате атаки Российской Федерации на Киевскую область ночью 8 августа получил повреждения дом известного ресторатора Маргариты Сичкарь. Об этом ресторатор сообщила на своей Facebook-странице.

Маргарита Сичкарь опубликовала фотографии с разрушениями ее дома, авто и прилегающей территории. На фотографиях видно, как лежат обломки разбитого имущества ресторатора.

Территория дома Маргариты Сичкарь Фото: Facebook

Она написала короткое сообщение: "1.20 мой дом", а также указала номер карты для помощи.

Поврежденное имущество Маргариты Сичкарь Фото: Facebook

Атака на Киевскую область: детали

По данным полиции, по состоянию на 9:30 в Бучанском районе Киевской области повреждения получили 21 частный дом и 10 транспортных средств. Кроме того, повреждены 3 гаражные помещения, 2 хозяйственные постройки и 3 недостроя.

По предварительной информации, пострадали два человека — 80-летняя женщина и 45-летний мужчина. Медицинскую помощь им оказали на месте.

Напомним, в ночь на 8 августа российские оккупационные войска запустили в сторону Украины ударные дроны типа "шахед". Взрывы раздавались в Киевской области, Одессе и Харькове. Под ударом в частности оказался Бучанский район Киевской области. В КОВА уточнили, что в результате российской атаки возникли пожары в частном секторе.

В ночь на 7 августа ВС РФ атаковали Днепропетровскую область дронами. Хотя силы ПВО уничтожили большинство беспилотников, были пострадавшие и значительные повреждения гражданской инфраструктуры в нескольких районах области.

В частности, 7 августа российский ТАСС сообщил, что ВС РФ планируют удар по Краматорску, а целью может стать роддом. Оккупанты заявляют, что на первых этажах здания якобы расселили военных регулярной армии и иностранный контингент. В Центре противодействия дезинформации Совета безопасности и обороны Украины эти заявления отрицают.