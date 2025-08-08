Атака на Київську область: ЗС РФ зруйнували будинок відомої рестораторки

У ніч на 8 серпня під час російської атаки дронами-камікадзе на Київщині пошкоджено будинок відомої рестораторки Маргарити Січкар. Вона оприлюднила фото руйнувань та звернулася по допомогу.

Внаслідок атаки Російської Федерації на Київську область вночі 8 серпня отримав пошкодження будинок відомої рестораторки Маргарити Січкар. Про це рестораторка повідомила на своїй Facebook-сторінці.

Маргарита Січкар опублікувала фотографії з руйнуваннями її будинку, авто та прилеглої території. На світлинах видно, як лежать уламки розтрощеного майна рестораторки.

Територія будинку Маргарити Січкар Фото: Facebook

Вона написала короткий допис: "1.20 мій будинок", а також вказала номер картки для допомоги.

Пошкоджене майно Маргарити Січкар Фото: Facebook

Атака на Київщину: деталі

За даними поліції, станом на 9:30 у Бучанському районі Київщини пошкоджень зазнали 21 приватний будинок та 10 транспортних засобів. Крім того, пошкоджено 3 гаражні приміщення, 2 господарчі будівлі та 3 недобудови.

За попередньою інформацією, постраждали двоє осіб — 80-річна жінка та 45-річний чоловік. Медичну допомогу їм надали на місці.

Нагадаємо, у ніч на 8 серпня російські окупаційні війська запустили у бік України ударні дрони типу "шахед". Вибухи лунали у Київській області, Одесі та Харкові. Під ударом зокрема опинився Бучанський район Київщини. В КОВА уточнили, що внаслідок російської атаки виникли пожежі в приватному секторі.

У ніч на 7 серпня ЗС РФ атакували Дніпропетровщину дронами. Хоча сили ППО знищили більшість безпілотників, були постраждалі та значні пошкодження цивільної інфраструктури в кількох районах області.

Зокрема, 7 серпня російський ТАСС повідомив, що ЗС РФ планують удар по Краматорську, а ціллю може стати пологовий будинок. Окупанти заявляють, що на перших поверхах будівлі начебто розселили військових регулярної армії й іноземний контингент. У Центрі протидії дезінформації Ради безпеки та оборони України ці заяви заперечують.