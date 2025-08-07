ЗС РФ атакували Дніпропетровщину: 4 людей постраждали, пошкоджена цивільна інфраструктура

У ніч на 7 серпня ЗС РФ атакували Дніпропетровщину дронами. Хоча сили ППО знищили більшість безпілотників, є постраждалі та значні пошкодження цивільної інфраструктури в кількох районах області.

Вночі над Дніпропетровською областю сили протиповітряної оборони збили 33 ворожі безпілотники. Однак попри ефективну роботу ППО, є наслідки від падіння уламків та влучань, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Дніпрі постраждали чотири особи — двоє з них, 43-річний чоловік і 69-річна жінка, перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. У місті зафіксовано кілька пожеж: горіли адміністративна будівля та автомобілі. Знищено 12 машин, ще 17 зазнали ушкоджень. Постраждали щонайменше 8 житлових будинків, одну приватну оселю зруйновано повністю. Також пошкоджено інфраструктуру на території транспортного підприємства.

Удар безпілотників по Дніпропетровській області Фото: Сергій Лисак / Telegram

У Павлограді через атаку зайнялися дачний будинок і автівка. У Криворізькому районі згоріла нежитлова будівля, а в самому Кривому Розі — модульне житло.

У Синельниківському районі вогонь охопив дах ліцею та суху рослинність. Ударів зазнали приватний будинок і легковий автомобіль.

На Нікопольщині окупанти вели вогонь артилерією та застосовували дрони-камікадзе. Постраждали районний центр, а також території Марганецької, Мирівської та Покровської громад. В результаті — пошкоджено вісім приватних осель, багатоповерхівку, адмінбудівлю, об’єкти інфраструктури та підприємство. Окремо повідомляється про пожежу в місцевій бібліотеці.

Атака на Дніпро: що відомо

Нагадаємо, повітряну тривогу у Дніпропетровській області було оголошено близько 00:20 години через загрозу ударних БпЛА. На Дніпро летіло понад 20 ударних безпілотників. У місті прогриміла серія потужних вибухів, внаслідок атаки здійнялася пожежа.

Фокус також писав, що 6 серпня голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що ЗС РФ пошкодили дронами магістральний газогін в Одеській області під час масованої атаки.