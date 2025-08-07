Лунав вибух за вибухом: росіяни масовано атакували Дніпро дронами, що відомо

Уночі 7 серпня російська армія завдала масованого удару по Дніпру безпілотниками: у місті прогриміла серія потужних вибухів, внаслідок атаки здійнялася пожежа.

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За даними моніторингових каналів, на Дніпро летіло понад 20 ударних безпілотників. Фокус зібрав інформацію про нічну масовану атаку по місту.

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області було оголошено близько 00:20 години через загрозу ударних БпЛА. Повітряні сили України попередили про рух дронів на півдні та північно-східному напрямку Дніпропетровської області, що тримали західний курс.

Близько 00:35 години ударні БпЛА взяли курс на Дніпро. Моніторингові канали попереджали про рух щонайменше групи дронів у напрямку міста.

Невдовзі у Дніпрі почали лунали вибухи на тлі атаки.

У наступні хвилини атака по місту продовжилася. За даними моніторингових каналів, на Дніпро рухалися ще щонайменше 24 ударних безпілотники зі сторони Синелькового, Самара та з Полтавської області.

Скриншот | попередження про рух дронів на Дніпро

Дрони атакували місто з різних напрямків: у Дніпрі продовжували лунати сильні вибухи.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак закликав громадян перебувати у безпечних місцях.

Місцеві Telegram-канали повідомили, що внаслідок масованої атаки у Дніпрі здійнялася пожежа.

Згодом у соцмережах уточнили, що пожеж у місті здійнялося декілька. На кадрах з Дніпра видно вогонь у різних локаціях.

На момент публікації офіційної інформації про наслідки атаки по Дніпру не надходило.

Нагадаємо, 6 серпня голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що ЗС РФ пошкодили дронами магістральний газогін в Одеській області під час масованої атаки.

Також 6 серпня у мережі інформували, що у Росії створили великий носій FPV-дронів.