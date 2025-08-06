Залетить на 80 км: у Росії створили великий носій FPV-дронів, на що він здатен

Російський волонтерський проєкт "Архангел" випробовує безпілотний літак, який може слугувати носієм для ударних коптерів.

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Літальний апарат оснащений трьома електродвигунами і має крила з розмахом 5 метрів. Подробиці розробники написали на своєму каналі в Telegram, показавши також відео запуску літака.

Злітна маса БПЛА-матки становить 42 кг. За словами росіян, вона може нести два FPV-дрони "Архангел" з бойовою частиною вагою 2 кг або до чотирьох зенітних дронів-перехоплювачів.

Для захисту від українських перехоплювачів літак обладнаний подвійною системою ухилення, але подробиці її роботи не розкриваються. На борту також встановлено аналізатор радіочастот на базі SDR і відеокамеру з модулем ШІ в хвостовій частині, щоб виділити, коли наближаються зенітні дрони.

Розробники запевняють, що носій може літати на висоті до 3 км і розвивати крейсерську швидкість до 100 км/год. Радіус дії зв'язку становить 80 км, а час польоту — до 2 годин. Судячи з відео, запускається він за допомогою спеціальних напрямних, але без катапульти.

"Наразі відпрацьовується тактика і стратегія застосування", — пише "Архангел".

Проєкт "Архангел" у Росії розробляє різні БПЛА для військових цілей, у них є серійні FPV-дрони типу камікадзе і мультироторні перехоплювачі. У листопаді 2024 року російські інженери похвалилися системою "Горинич 2.0" для випалювання дронів ЗСУ. Вона являє собою вогнемет, заряджений запальною сумішшю вагою 1,5 кг.

До цього "Архангел" створив пристрій для дронів DJI Mavic, що скидає сітку на інші БПЛА. Заявлена дальність застосування — від 2 до 4 метрів.

У травні писали, що літаки-носії допомагають ЗС РФ доставляти FPV-дрони на відстань понад 40 кілометрів від російських позицій. Завдяки цьому вони долітають до траси Краматорськ-Добропілля в Донецькій області.