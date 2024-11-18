"Горинич 2.0": росіяни похвалилися новою зброєю для випалювання дронів ЗСУ (відео)

Півторакілограмовий вогнемет призначений для знищення безпілотників зі Starlink і оптоволоконним зв'язком, а також для підпалювання об'єктів на полі бою.

Російський інженерний проєкт "Архангел" представив нову запальну систему "Горинич 2.0" для озброєння FPV-дронів. Відеозапис випробування опублікували в Telegram разом із подробицями про застосування.

Пристрій являє собою ємність із запальною сумішшю вагою 1,5 кг, системою займання і двома невеликими металевими швелерами. За допомогою останніх він примотується до FPV-дрону скотчем.

Безпілотник злітає зі стартової платформи у вигляді відра, усередині знаходиться важка ємність із сумішшю. У повітрі система випустила струмінь вогню висотою приблизно 3-5 метрів, покликаний спалити умовний ворожий дрон. Через чотири секунди потік зупинився, і в останні кілька миттєвостей дрон віднесло в бік реактивною силою, але пілот зумів його стабілізувати.

Як показали росіяни, від впливу високої температури сам пристрій злегка оплавився, як і ізоляційна стрічка на рамі, але обійшлося без критичних пошкоджень. Ймовірно, літальний апарат зможуть використовувати повторно.

Зазначається, що "Горинич 2.0" уже запустили в серійне виробництво і готові постачати підрозділам ЗС РФ. Такі засоби пропоную застосовувати для ураження українських дронів зі зв'язком Starlink або з оптоволоконним кабелем, адже температура може пошкодити склопластикові та інші елементи конструкції. Крім того, росіяни хочуть за допомогою вогнемета проводити розмінування, підпалювати рослинність, стаціонарні або рухомі об'єкти на полі бою.

У вересні з'явилася інформація, що ЗСУ застосовують FPV-дрони з термітом на Покровському напрямку. Безпілотник, який прозвали "драконом", близько трьох хвилин розпилював запалювальну суміш на дерева і споруди, зокрема будинок, де сховалися росіяни.

Пізніше ЗСУ повідомили про застосування запалювальних дронів у Курській області Росії. За допомогою такого БПЛА українські військові з 225 ОШБ "Чорний Лебідь" спалили позицію росіян.

Незабаром ЗС РФ почали використовувати дрони-дракони під Вугледаром. Імовірно, один із них залив термітом траншею 72-ї механізованої бригади ЗСУ.