"Горыныч 2.0": россияне похвастались новым оружием для выжигания дронов ВСУ (видео)

Полуторакилограммовый огнемет предназначен для уничтожения беспилотников со Starlink и оптоволоконной связью, а также для поджигания объектов на поле боя.

Российский инженерный проект "Архангел" представил новую зажигательную систему "Горыныч 2.0" для вооружения FPV-дронов. Видеозапись испытания опубликовали в Telegram вместе с подробностями о применении.

Устройство представляет собой емкость с зажигательной смесью весом 1,5 кг, системой воспламенения и двумя небольшими металлическими швеллерами. С помощью последних оно приматывается к FPV-дрону скотчем.

Беспилотник взлетает со стартовой платформе в виде ведра, внутри находится увесистая емкость со смесью. В воздухе система выпустила струю огня высотой примерно 3-5 метров, призванную сжечь условный вражеский дрон. Спустя четыре секунды поток остановился, и в последние несколько мгновений дрон унесло в сторону реактивной силой, но пилот сумел его стабилизировать.

Как показали россияне, от воздействия высокой температуры само устройство слегка оплавилось, как и изолента на раме, но обошлось без критических повреждений. Вероятно, летательный аппарат смогут использовать повторно.

Отмечается, что "Горыныч 2.0" уже запустили в серийное производство и готовы поставлять подразделениям ВС РФ. Такие средства предлагаю применять для поражения украинских дронов со связью Starlink или с оптоволоконным кабелем, ведь температура может повредить стеклопластиковые и другие элементы конструкции. Кроме того, россияне хотят с помощью огнемета проводить разминирование, поджигать растительность, стационарные или подвижные объекты на поле боя.

В сентябре появилась информация, что ВСУ применяют FPV-дроны с термитом на Покровском направлении. Беспилотник, который прозвали "драконом", около трех минут распылял зажигательную смесь на деревья и постройки, в том числе дом, где укрылись россияне.

Позже ВСУ сообщили о применении зажигательных дронов в Курской области России. С помощью такого БПЛА украинские военные из 225 ОШБ "Черный Лебедь" сожгли позицию россиян.

Вскоре ВС РФ начали использовать дроны-драконы под Угледаром. Предположительно, один из них залил термитом траншею 72-й механизированной бригады ВСУ.