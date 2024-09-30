"Гори, гори ясно": в ВСУ подтвердили применение "Дракона" в Курской области (видео)

Украинский термитный дрон выжег дотла позицию врага на Курском направлении. Ранее в войске отмечали, что новая разработка "пахнет как жгучая месть".

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Украинские военные показали применение "дрона-дракона" на территории РФ. Соответствующими кадрами 30 сентября поделилась в Telegram пресс-служба ударной группы 225 ОШБ "Черный Лебедь".

"Во-первых, это красиво выглядит; во-вторых, на фоне играет клевая музыка; но самое главное — мы сожгли позицию россиян на Курском направлении и продвигаемся дальше. Гори, гори ясно!", — говорится в посте.

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ от 30 сентября почти нет деталей по ситуации в Курской области. Командование лишь упомянуло, что на территории региона "взрываются российские КАБы" и "продолжается операция наших войск".

"Дроны-драконы" в арсенале ВСУ: что известно

В Bild информировали, что БПЛА "Дракон" — это стандартный FPV-дрон с 500 г термита, то есть смесью гранул оксида железа и алюминия. Температура горения достигает примерно 2500°C.

В Defense News информировали, что термитные дроны выполняют одновременно две задачи — обнаруживают места расположения ВС РФ и деморализуют врага. Эти беспилотники выжигают деревья и листья, которые прикрывают российских оккупантов, а также могут уничтожать склады с боеприпасами или брошенную технику.

OSINT-аналитик moklasen информировал, что зона применения "дронов-драконов" охватывает Запорожскую, Донецкую, Харьковскую и даже Курскую области.

2 сентября в сети появилось видео по применению термитного дрона на Запорожском направлении. 12 сентября в 3 ОШБр показали использование новой разработки в Харьковской области.

"Это ноу-хау в стиле лихого Вьетнама. Пахнет как лаки страйк, как жгучая месть и как хорошо зажаренная вражеская пехота", — отмечали в бригаде.

Вскоре, 13 сентября, появились кадры применения "Дракона" на Покровском направлении. Под ударом оказался двор с домом, где засели захватчики.

Напомним, в ISW 29 сентября сообщили, что ВСУ продвинулись в Курской области. В то же время российские войска продвинулись в районе Покровска и Торецка.