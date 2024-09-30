"Гори, гори ясно": у ЗСУ підтвердили застосування "Дракона" у Курській області (відео)

Український термітний дрон випалив вщент позицію ворога на Курському напрямку. Раніше у війську зазначали, що нова розробка "пахне як пекуча помста".

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Українські військові показали застосування "дрона-дракона" на території РФ. Відповідними кадрами 30 вересня поділилась в Telegram пресслужба ударної групи 225 ОШБ "Чорний Лебідь".

"По-перше, це гарно виглядає; по-друге, на фоні грає кльова музика; але найголовніше — ми спалили позицію росіян на Курському напрямку і просуваємося далі. Гори, гори ясно!", — зазначено у пості.

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 30 вересня майже немає деталей щодо ситуації у Курській області. Командування лише згадало, що на території регіону "вибухають російські КАБи" та "триває операція наших військ".

"Дрони-дракони" в арсеналі ЗСУ: що відомо

У Bild інформували, що БПЛА "Дракон" — це стандартний FPV-дрон з 500 г терміту, тобто сумішшю гранул оксиду заліза та алюмінію. Температура горіння сягає приблизно 2500°C.

У Defense News інформували, що термітні дрони виконують одночасно два завдання — виявляють місця розташування ЗС РФ та деморалізують ворога. Ці безпілотники випалюють дерева та листя, які прикривають російських окупантів, а також можуть знищувати склади з боєприпасами або покинуту техніку.

OSINT-аналітик moklasen інформував, що зона застосування "дронів-драконів" охоплює Запорізьку, Донецьку, Харківську та навіть Курську області.

2 вересня у мережі з’явилось відео з застосування термітного дрона на Запорізькому напрямку. 12 вересня у 3 ОШБр показали використання нової розробки на Харківщині.

"Це ноу-хау у стилі лихого Вʼєтнаму. Пахне як лакі страйк, як пекуча помста і як добре засмалена ворожа піхота", — зазначали у бригаді.

Невдовзі, 13 вересня, з’явились кадри застосування "Дракона" на Покровську напрямку. Під ударом опинилось подвір’я з будинком, де засіли загарбники.

Нагадаємо, в ISW 29 вересня повідомили, що ЗСУ просунулися у Курській області. Водночас російські війська просунулись в районі Покровська та Торецька.