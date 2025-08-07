Росіяни планують удар по Краматорську: ціллю може стати пологовий будинок

Окупанти заявляють, що на перших поверхах будівлі начебто розселили військових регулярної армії й іноземний контингент. У Центрі протидії дезінформації Ради безпеки та оборони України ці заяви заперечують.

Російські окупанти натякають на плануванні удару по Краматорську, зокрема, по місцевому пологовому будинку. Там нібито перебувають бійці Сил оборони. По це пише російське видання ТАСС з посиланням на заяви так званого "радника голови ДНР" Ігоря Кімаковського.

"ЗСУ розмістили частину свого угруповання в Краматорську в будинку пологового будинку", — йдеться в повідомленні.

Між тим ТАСС вказує, що це саме українська сторона готує провокацію.

"Київ готує провокацію у пологовому будинку Краматорська за аналогією з маріупольським пологовим будинком. Серед тих, кого розселили на перших поверхах будівлі як військові регулярної армії, так і іноземний контингент", — повідомляє ТАСС.

Скрин з телеграм-каналу видання ТАСС

Зазначається, що в лікувальному закладі нібито залишаються лікарі та пацієнтки.

Слід зауважити, що у вересні 2022 року ЗС РФ вже били по пологовому будинку в Краматорську і зруйнували частину будівлі закладу.

Наслідки обстрілу пологового будинку в Краматорську (2022 рік)

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що жодних військових підрозділів у Краматорському пологовому будинку немає, а поширення неправдивих повідомлень може свідчити про підготовку РФ нового воєнного злочину проти мирного населення.

"Подібні заяви росіян є черговою брехнею. Такі інформаційні вкидання можуть свідчити про наміри Росії вчинити чергові воєнні злочини на території України, а також заздалегідь знайти їм виправдання", — повідомили в ЦПД.

Ситуація у Краматорську: що відомо

23 липня голова Донецької ОВА Вадим Філашкін заявив, що у Краматорську досі залишається близько 53 тисяч людей. Загалом у підконтрольній Україні частині Донецької області залишається близько 260 тисяч громадян. У Покровській громаді це понад 2000 людей.

Також Росія перекинула на Краматорський напрямок елітних дронарів. Тепер до штурмів тут додаються бомбардування, відпрацювання FPV-дронами по логістиці й тилах.

Раніше повідомлялося, що на Краматорському напрямку російські окупанти намагаються удосконалити тактику штурмів. Доходить навіть до абсурду — вони перевдягаються у собак і просуваються до лінії бойового зіткнення.