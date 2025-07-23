У Краматорську залишаються 53 тисячі людей: ОВА закликає їх якнайшвидше евакуюватись

Росіяни постійно обстрілюють Краматорськ та інші прифронтові населені пункти Донеччини. Гуманітарну допомогу туди завозити можливості вже немає. Влада закликає людей евакуюватись.

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"Ворог зневажає усі закони і звичаї війни: його мішені — звичайні люди та житлові будинки. Не наражайте себе та своїх рідних на небезпеку — евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!" – закликає голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Втім, за його словами у Краматорську досі залишається близько 53 тисяч людей. Про це Філашкін розповів в ефірі телеканалу ICTV.

У Донецькій ОВА закликають людей виїджати

Жителів Краматорська закликали виїжджати з міста через постійні обстріли

"У Краматорську зараз перебуває близько 53 тисяч осіб. Виїжджайте, бережіть себе, в області ситуація з кожним днем стає все складнішою", - заявив глава ОВА Вадим Філашкін.

За даними ОВА, загалом у підконтрольній Україні частині Донецької області залишається близько 260 тисяч громадян. У Покровській громаді залишається понад 2000 людей.

Завозити воду та продукти волонтерам неможливо, тому що росіяни постійно обстрілюють прифронтові міста. Тому гуманітарну допомогу доправляють тільки військові.

Філашкін нагадав, що напередодні на Краматорськ росіяни скинули авіабомбу — загинула 10-річна дитина, поранено 8 людей. Пошкоджено 16 багатоповерхівок і 4 адмінбудівлі.

"Ці міста які наближені до лінії фронту… ворог постійно скидає авіабомби на цивільне населення", - заявив Філашкін.

Росіяни обстрілюють жителів Донеччини кожен день Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, у Запорізькій області почали споруджувати антидронові тунелі, призначені для захисту військового та цивільного транспорту від ударів FPV-дронів. Першу захисну конструкцію вже завершили на Оріхівській трасі — одному з найбільш небезпечних логістичних напрямків.

Також українські військові розповіли про ситуацію на Покровському напрямку. Там росіяни намагаються тиснути і прорвати фронт.