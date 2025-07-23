Захист від FPV-дронів: у Запорізькій області збудували перший антидроновий тунель

В умовах постійної загрози з повітря в Запорізькій області впроваджують інженерні рішення для підвищення безпеки на прифронтових дорогах. Одним із таких рішень стало будівництво спеціальних тунелів, які захищатимуть транспорт від атак дронів-камікадзе.

Related video

У Запорізькій області почали споруджувати антидронові тунелі, призначені для захисту військового та цивільного транспорту від ударів FPV-дронів. Першу захисну конструкцію вже завершили на Оріхівській трасі — одному з найбільш небезпечних логістичних напрямків. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, пише zprz.city.

"Ми побудували першу антидронову дорогу на Оріхівській трасі — її протяжність 6,5 кілометра. Це лише початок. У нас амбітний план — понад 200 кілометрів захищених шляхів у межах області. Найближчими днями планую зустріч із міністром оборони для синхронізації дій і пришвидшення реалізації цього проєкту", — зазначив Іван Федоров.

Фінансування проєкту здійснюється коштом Спільного оборонного фонду. Уже закуплено всі необхідні матеріали — від металевих конструкцій і захисних сіток до витратних комплектуючих. До реалізації ініціативи залучили також бійців запорізької бригади — саме їхній досвід із фронту допоміг у створенні ефективного інженерного рішення.

Антидроновий тунель значно підвищує безпеку транспортування особового складу, озброєння, евакуації поранених. Для цивільних осіб він зменшує ризики на дорогах у прифронтових зонах.

Видання зазначило, що останнім часом FPV-дрони стали однією з найнебезпечніших загроз — вони здатні точно вражати цілі навіть на відкритій місцевості. Саме тому зведення нових захисних споруд є необхідним кроком у сучасних умовах війни.

Нагадаємо, українські розробники за стандартами НАТО створили нові набої для Сил оборони. Вони допомагатимуть боротися з ворожими дронами.

Фокус також писав, що росіяни встановлюють антидронові сітки на відкритих ділянках своїх логістичних шляхів за маршрутом Бахмут — Часів Яр. На думку фахівців, це відносно дешевий спосіб захисту від безпілотників, зокрема й на оптоволокні.