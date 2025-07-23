Защита от FPV-дронов: в Запорожской области построили первый антидроновой тоннель

В условиях постоянной угрозы с воздуха в Запорожской области внедряют инженерные решения для повышения безопасности на прифронтовых дорогах. Одним из таких решений стало строительство специальных тоннелей, которые будут защищать транспорт от атак дронов-камикадзе.

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В Запорожской области начали сооружать антидронные тоннели, предназначенные для защиты военного и гражданского транспорта от ударов FPV-дронов. Первую защитную конструкцию уже завершили на Ореховской трассе — одном из самых опасных логистических направлений. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, пишет zprz.city.

"Мы построили первую антидроновую дорогу на Ореховской трассе — ее протяженность 6,5 километра. Это только начало. У нас амбициозный план — более 200 километров защищенных дорог в пределах области. В ближайшие дни планирую встречу с министром обороны для синхронизации действий и ускорения реализации этого проекта", — отметил Иван Федоров.

Финансирование проекта осуществляется за счет средств Совместного оборонного фонда. Уже закуплены все необходимые материалы — от металлических конструкций и защитных сеток до расходных комплектующих. К реализации инициативы привлекли также бойцов запорожской бригады — именно их опыт с фронта помог в создании эффективного инженерного решения.

Антидроновий тоннель значительно повышает безопасность транспортировки личного состава, вооружения, эвакуации раненых. Для гражданских лиц он уменьшает риски на дорогах в прифронтовых зонах.

Издание отметило, что в последнее время FPV-дроны стали одной из самых опасных угроз — они способны точно поражать цели даже на открытой местности. Именно поэтому возведение новых защитных сооружений является необходимым шагом в современных условиях войны.

Напомним, украинские разработчики по стандартам НАТО создали новые патроны для Сил обороны. Они будут помогать бороться с вражескими дронами.

Фокус также писал, что россияне устанавливают антидронные сетки на открытых участках своих логистических путей по маршруту Бахмут — Часов Яр. По мнению специалистов, это относительно дешевый способ защиты от беспилотников, в том числе и на оптоволокне.