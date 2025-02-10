ВС РФ перешли к радикальному решению по защите от FPV-дронов: что придумали оккупанты

Россияне устанавливают антидроновые сети на открытых участках своих логистических путей по маршруту Бахмут — Часов Яр. По мнению специалистов, это относительно дешевый способ защиты от беспилотников, в том числе и на оптоволокне.

Related video

Российские военные инженеры начали устанавливать защитные сети для прикрытия путей снабжения от атак FPV-дронов. Чтобы обеспечить безопасность логистических путей, противник сооружает туннели из сетей длинной в несколько километров. Об этом 9 января сообщил украинский специалист в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в своем Telegram.

К публикации было прикреплено видео, на котором командир группы отдельного инженерно-саперного батальона 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ВС РФ рассказал, что его подразделение уже установило более 2 км антидроновых сеток и продолжает совершенствовать технологию их монтажа.

"Постоянно совершенствуем технологию. Сетки (устанавливаются) на наиболее открытых участках дорог, чтобы обезопасить продвижение нашей техники. Стараемся постоянно наращивать площадь покрытия. Совершенствуем технологию установки сетей, чтобы быстрее это все сделать", — рассказал российский военный, занимающийся установкой этих конструкций.

В своих комментариях обозреватели Defense Express отметили, что судя по опубликованным в посте изображениям, защитные сети устанавливаются, в частности, на маршруте снабжения между Бахмутом и Часовым Яром. Пока неизвестно, насколько масштабным является этот проект, но можно предположить, что его развитие будет зависеть от реальной эффективности таких заграждений.

Фото: Скриншот из Telegram

По словам аналитиков, антидроновые сети представляют собой относительно дешевый способ защиты от FPV-дронов, особенно оснащенных оптоволоконными системами управления, которые не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Помимо этого, они могут частично противодействовать атакам с применением квадрокоптеров, сбрасывающих боеприпасы. Хотя такие заграждения не дают стопроцентной защиты, они могут усложнить работу операторов беспилотников и увеличить расход дронов, необходимых для поражения одной цели.

Важно

РФ использовала на фронте ударные дроны "Италмас": его характеристика (фото)

Напомним, украинский производитель беспилотников "Дикие Шершни" успешно протестировал модифицированный дрон-перехватчик Sting. По словам разработчиков улучшенный беспилотник Sting может летать в два раза дольше своего предшественника, при этом сохраняя скорость.