РФ использовала на фронте ударные дроны "Италмас": его характеристика (фото)

Макет дрона "Италмас" ("Изделие-54") был представлен еще в 2023 году. Недавно появилось фотоподтверждение появления БПЛА на поле боя.

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Вооруженные силы Российской Федерации используют ударные беспилотные летательные аппараты "Италмас" ("Изделие-54"). В Defense Express рассказали больше о вражеском дроне.

В сети показали, как выглядит "Италмас" ("Изделие-54"). Так на первом фото изображен макет дрона, который был представлен в 2023 году, а на втором — изображен сам БПЛА.

Макет БПЛА "Италмас" Фото: Открытые источники Дрон "Италмас" Фото: Открытые источники

В сентябре 2023 года стало известно, что новая разработка должна была получить лучшие тактико-технические характеристики чем "Ланцет", а по виду и способу пуска "Италмас" — подобен "Шахеду". Испытания БПЛА стартовали зимой 2023 года, а уже в октябре российские военные сообщали о якобы его первом боевом применении, однако "убедительных доказательств не было".

Обозреватели отметили, что дальность "Италмас" составляет ориентировочно 200 километров, а сама боевой части — десятки килограммов. Тогда как противник заявлял, что в дрон якобы интегрированы системы искусственного интеллекта.

Напомним, 7 февраля украинский волонтер и общественный активист Сергей Стерненко сообщил, что операторы российских дронов получили взрывные FPV-очки. Коробку с ними передал неизвестный доброжелатель.

5 февраля украинский специалист в области радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Сергей Флеш) рассказал, что ВС РФ используют беспилотники-матки. Они могут нести на себе FPV-дроны и выполняют для них роль ретранслятора.