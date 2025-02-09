РФ використала на фронті ударні дрони "Италмас": його характеристика (фото)

Макет дрона "Италмас" ("Изделие-54") було представлено ще у 2023 році. Нещодавно зʼявилося фотопідтвердження появи БПЛА на полі бою.

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Збройні сили Російської Федерації використовують ударні безпілотні літальні апарати "Италмас" ("Изделие-54"). У Defense Express розповіли більше про ворожий дрон.

У мережі показали, як виглядає "Италмас" ("Изделие-54"). Так на першому фото зображений макет дрона, який був представлений у 2023 році, а на другому — зображений сам БПЛА.

Макет БПЛА "Италмас" Фото: Відкриті джерела Дрон "Италмас" Фото: Відкриті джерела

У вересні 2023 року стало відомо, що нова розробка повинна була отримати кращі тактико-технічні характеристики ніж "Ланцет", а за виглядом та способом пуску "Италмас" — подібний до "Шахеда". Випробування БПЛА стартувало взимку 2023 року, а вже в жовтні російські військкори повідомляли про нібито його перше бойове застосування, проте "переконливих доказів не було".

Оглядачі зазначили, що дальність "Италмас" складає орієнтовно 200 кілометрів, а сама бойової частини — десятки кілограмів. Тоді як противник заявляв, що в дрон нібито інтегровані системи штучного інтелекту.

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