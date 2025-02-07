Оператори дронів ЗС РФ отримали FPV-окуляри з вибухівкою: що відомо, — Стерненко (фото)

Оператори дронів ЗС РФ незабаром отримають ще цікавіші подарунки, ніж окуляри з пластидом, пообіцяв український волонтер Сергій Стерненко.

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Російський мілітарний блогер отримав коробку FPV-окулярів від невідомого доброзичливця. Коли він відкрив коробку, то бачив партію пристроїв, акуратно запакованих кількома рядками. Операторам дронів ЗС РФ не передадуть вантаж, оскільки він виявився надто небезпечним. Як з'ясувалось, всередині окулярів виявили вибухівку пластид. Про пригоду російського блогера український волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко написав у Telegram-каналі.

Стерненко розповів про скарги росіян на вибухові FPV-окуляри. Росіяни отримали цілу коробку пристроїв від "волонтерів", повідомив він. При цьому виправився, помилково назвавши окуляри вибуховими пейджерами. Звідки блогер РФ отримав вантаж, українець не розповів, але пообіцяв, що таких "сюрпризів" буде більше.

"Дуже шкода, що вони їх розібрали. У наступних партіях буде цікавіше", — написав він.

У Telegram відшукалося повідомлення російського мілблогера-волонтера, який написав про вибухонебезпечні FPV-окуляри. У дописі є певні деталі. Наприклад, посилка надійшла від "Романа" і відправлена начебто з Китаю. Також є уточнення, про які саме пристрої ідеться — про Skyzone COBRA X V4. Зі слів "волонтера", при увімкненні окуляри вибухали. У каналі "Бавовна" додали, що пластид, ймовірно, був захований у батарейку: інформацію не вдалось підтвердити.

Росіянин додав серію фотографій з небезпечним подарунком. На першому фото — чотири коробки з FPV-окулярами і ще один пристрій без пакування.

Дрони РФ - небезпечні FPV-окуляри Фото: Telegram

На інших фото — розібраний пристрій та штрих-код на коробці, на якій видно назву компанію-постачальника — Skyzone LTD.

Дрони РФ - розібрані небезпечні FPV-окуляри Фото: Telegram Дрони РФ - штрих-код від небезпечних FPV-окулярів Фото: Telegram

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші вибухові "подарунки", які потрапляли до рук терористів та потім позбавляли їх життя. Наприклад, весною 2024 року у Лівані вибухнули десятки тисяч пейджерів, якими користуватись найманці-проксі Ірану з терористичної організації Хезболла. Згодом західні медіа повідомили що це спецоперація Ізраїлю, яка у режимі секретності готувалась кілька років. Крім пейджерів, вибухівку заклали у рації, в електроніку та скутери, написало агентство Reuters.

Нагадуємо, у січні видання Forbes розповіло про дрони з оптоволокном, які застосовують ЗС РФ та ЗСУ.