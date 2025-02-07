Операторы дронов ВС РФ получили FPV-очки со взрывчаткой: что известно, — Стерненко (фото)

Операторы дронов ВС РФ вскоре получат еще более интересные подарки, чем очки с пластидом, пообещал украинский волонтер Сергей Стерненко.

Related video

Российский милитарный блогер получил коробку FPV-очков от неизвестного доброжелателя. Когда он открыл коробку, то видел партию устройств, аккуратно запакованных несколькими рядами. Операторам дронов ВС РФ не передадут груз, поскольку он оказался слишком опасным. Как выяснилось, внутри очков обнаружили взрывчатку пластид. О приключениях российского блогера украинский волонтер и общественный активист Сергей Стерненко написал в Telegram-канале.

Стерненко рассказал о жалобах россиян на взрывные FPV-очки. Россияне получили целую коробку устройств от "волонтеров", сообщил он. При этом исправился, ошибочно назвав очки взрывными пейджерами. Откуда блогер РФ получил груз, украинец не рассказал, но пообещал, что таких "сюрпризов" будет больше.

"Очень жаль, что они их разобрали. В следующих партиях будет интереснее", — написал он.

В Telegram отыскалось сообщение российского милблогера-волонтера, который написал о взрывоопасных FPV-очках. В сообщении есть определенные детали. Например, посылка поступила от "Романа" и отправлена якобы из Китая. Также есть уточнение, о каких именно устройствах идет речь — о Skyzone COBRA X V4. По словам "волонтера", при включении очки взрывались. В канале "Бавовна" добавили, что пластид, вероятно, был спрятан в батарейку: информацию не удалось подтвердить.

Россиянин добавил серию фотографий с опасным подарком. На первом фото — четыре коробки с FPV-очками и еще одно устройство без упаковки.

Дроны РФ — опасные FPV-очки Фото: Telegram

На других фото — разобранное устройство и штрих-код на коробке, на которой видно название компании-поставщика — Skyzone LTD.

Дроны РФ — разобраны опасные FPV-очки Фото: Telegram Дроны РФ — штрих-код от опасных FPV-очков Фото: Telegram

Отметим, ранее Фокус писал о других взрывных "подарках", которые попадали в руки террористов и потом лишали их жизни. Например, весной 2024 года в Ливане взорвались десятки тысяч пейджеров, которыми пользовались наемники-прокси Ирана из террористической организации Хезболла. Позже западные медиа сообщили, что это спецоперация Израиля, которая в режиме секретности готовилась несколько лет. Кроме пейджеров, взрывчатку заложили в рации, в электронику и скутеры, написало агентство Reuters.

Напоминаем, в январе издание Forbes рассказало о дронах с оптоволокном, которые применяют ВС РФ и ВСУ.