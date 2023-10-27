"Могут их клепать": эксперт указал на отличия иранских дронов Shahed и аналогов РФ "Италмас"

По словам руководителя центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, российские беспилотники дешевле в производстве, но полностью зависят от поставок из Китая, Ирана и даже западных стран.

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Российские дроны "Италмас", которые производят по схеме Shahed 136\131 почти не отличаются от "оригинала", но обходятся России намного дешевле и имеют минимум российских деталей. Об этом в интервью Фокусу рассказал руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Чем "италмасы" отличаются от "шахедов"

По словам Мусиенко, российские дроны "Италмас" очень похожи на иранские ударные дроны Shahed 136\131. При этом их габариты меньше, однако принцип работы такой же как и у иранских аналогов. Главное отличие — двигатель, который у российских БПЛА более дешевых, что приводит к низкой себестоимости дронов.

"То есть много чего скопировано, единственное — отличие двигателя — он более простой и дешевый, чем у Shahed, поэтому себестоимость такого дрона может быть даже дешевле. А если он дешевле, это дает возможность врагу их "клепать" в довольно таки большом количестве", — отметил Мусиенко.

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Эксперт подчеркнул, что в российских ударных БПЛА не используются новые технологии, также они не могут менять курс с высокой частотой. Дроны могут развивать скорость до 170 км\ч. При этом украинская ПВО уже сбивает эти дроны.

"Я бы выделил то, что он дешевый. Россия нашла возможности производить максимально дешево. Это, кстати, то, что нужно делать нам. То есть у нас должны быть дроны подобного типа, себестоимость которых должна укладываться максимум в 20 тысяч долларов. Для того, чтобы мы могли их производить в большом количестве, финансировать, чтобы мы могли их тысячами производить и запускать по России", — отметил Мусиенко.

Так кто производит дроны — Россия или Иран

На вопрос о том, кто же все таки производит новые ударные БПЛА, Александр Мусиенко ответил, что речь идет о "сборной команде".

Так, по условиям контракта, который был подписан в прошлом году между Ираном и Россией о том, что дроны должны собираться в будущем в России, предусматривались три этапа.

Первый этап: Россия будет производить так называемую крупноузловую сборку. Это когда Shahed завозится в разобранном виде, его собирают, настраивают и потом запускают.

"Их разбирали также и для того, чтобы была возможность большее количество завозить, так как можно загрузить больше в разобранном виде", — пояснил Мусиенко.

Второй этап: Россия должна была перейти к тому, что это уже будет не крупноузловая сборка, а некоторые элементы будут производиться непосредственно в России — те, которые производились в Иране.

Третий этап: Россия самостоятельно производит дроны под техническим надзором Ирана.

"Сейчас Россия вышла только на второй этап. А какие детали используются? Минимум российских деталей сейчас. Это либо те детали, которые были произведены в Иране, их также не много, либо это сборная солянка — все, что собрано по миру. Там есть и китайские, и отдельные западные комплектующие, которые продаются через КНР и третьи страны. Потом этом все собирается, настраивается и используется", — резюмировал Мусиенко.

Напомним, 21 сентября росссийские СМИ сообщали, что в Ижевске создали новый ударный беспилотник под названием "Италмас". Сообщалось, что дрон создан разработчиками предприятия "Аэроскан" (организация группы компаний ZALA Aero).