Эволюция "Герани": в России похвастались новым дальнобойным дроном "Италмас" (фото)

Россияне уверяют, что БПЛА сможет поражать артиллерию и технику ВСУ на расстоянии 200 км, которая раньше была в относительной безопасности.

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В Ижевске (столица Удмуртской Республики, РФ) создали новый ударный беспилотник под названием "Италмас". Об этом сообщило российское медиа Udm-Info в четверг, 21 сентября.

Российский БПЛА "Италмас": что о нем известно

Беспилотник создан разработчиками предприятия "Аэроскан" (организация группы компаний ZALA Aero). Свое название новый дрон получил от одноименного торгового центра в Ижевске, который не так давно переименовали в научно-исследовательский центр и начали выпускать на его территории БПЛА. Новый беспилотник впервые продемонстрировали на публику во время визита российского президента Владимира Путина на одноименное производство, которое он посетил во время своей поездки в Удмуртию 19 сентября.

Как уверяют разработчики, БПЛА "Италмас" (как и "Герань") от других подобных аппаратов отличает то, что он не перевозит оружие, а сам им является. Возможность вести огонь напрямую с дрона делает его еще более эффективным. Новый беспилотник от ZALA продолжает развитие темы "Гераней" с двигателями внутреннего сгорания. Но это полностью отечественная разработка хоть отдаленно и напоминает иранские Shahed. Топливо заливается в крылья, которые и являются огромным бензобаком, поэтому беспилотник должен лететь намного дальше.

"Он более глубинного действия. То есть это за 200 километров и с увеличенной боевой частью", — объяснил генеральный конструктор компании "Аэроскан" Александр Захаров, общаясь с журналистами, присутствующими во время визита Путина на объекте.

Кроме того Захаров, выступая уже в эфире телеканала "Россия-1", рассказал о том, что испытания дрона "Италмас" стартовали еще зимой 2023 года и сейчас беспилотный летательный аппарат практически готов к поставкам. Как утверждают российские пропагандисты, новый беспилотник может значительно расширить дальность атак ВС РФ и наносить удары там, где украинская артиллерия и бронетехника раньше могли чувствовать себя в относительной безопасности.

Группа компаний ZALAAero выпустила новый дрон "Италмас", который продолжает линию беспилотников типа "Герань" Фото: Скриншот

Напомним, в сентябре стало известно, что Россия создала дешевый аналог дрона "Ланцет". Специалисты отметили, если сравнивать новый дрон с "Ланцетом", новый беспилотник "Скальпель" имеет на 2 кг больше полезной нагрузки.

А в августе СМИ писали о том, что российский дрон "Сириус" впервые поднялся в небо. Ударный дрон может поднимать на высоту в 7 километров и нести корректируемые и фугасные авиабомбы, весом до 450 килограмм.