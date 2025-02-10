ЗС РФ перейшли до радикального рішення щодо захисту від FPV-дронів: що придумали окупанти

Росіяни встановлюють антидронові сітки на відкритих ділянках своїх логістичних шляхів за маршрутом Бахмут — Часів Яр. На думку фахівців, це відносно дешевий спосіб захисту від безпілотників, зокрема й на оптоволокні.

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Російські військові інженери почали встановлювати захисні сітки для прикриття шляхів постачання від атак FPV-дронів. Щоб забезпечити безпеку логістичних шляхів, противник споруджує тунелі з сіток завдовжки в кілька кілометрів. Про це 9 січня повідомив український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram.

До публікації було прикріплено відео, на якому командир групи окремого інженерно-саперного батальйону 3-го армійського корпусу угруповання "Південь" ЗС РФ розповів, що його підрозділ уже встановив понад 2 км антидронових сіток і продовжує вдосконалювати технологію їхнього монтажу.

"Постійно вдосконалюємо технологію. Сітки (встановлюються) на найбільш відкритих ділянках доріг, щоб убезпечити просування нашої техніки. Намагаємося постійно нарощувати площу покриття. Удосконалюємо технологію встановлення сіток, щоб швидше це все зробити", — розповів російський військовий, який займається встановленням цих конструкцій.

У своїх коментарях оглядачі Defense Express зазначили, що судячи з опублікованих у дописі зображень, захисні сітки встановлюють, зокрема, на маршруті постачання між Бахмутом і Часовим Яром. Наразі невідомо, наскільки масштабним є цей проєкт, але можна припустити, що його розвиток залежатиме від реальної ефективності таких загороджень.

Фото: Скриншот из Telegram

За словами аналітиків, антидронові сітки є відносно дешевим способом захисту від FPV-дронів, особливо оснащених оптоволоконними системами управління, які не схильні до впливу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Крім цього, вони можуть частково протидіяти атакам із застосуванням квадрокоптерів, що скидають боєприпаси. Хоча такі загородження не дають стовідсоткового захисту, вони можуть ускладнити роботу операторів безпілотників і збільшити витрату дронів, необхідних для ураження однієї цілі.

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Нагадаємо, український виробник безпілотників "Дикі Шершні" успішно протестував модифікований дрон-перехоплювач Sting. За словами розробників, покращений безпілотник Sting може літати вдвічі довше за свого попередника, при цьому зберігаючи швидкість.