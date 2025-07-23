В Краматорске остаются 53 тысячи человек: ОВА призывает их как можно быстрее эвакуироваться

Россияне постоянно обстреливают Краматорск и другие прифронтовые населенные пункты Донетчины. Гуманитарную помощь туда завозить возможности уже нет. Власти призывают людей эвакуироваться.

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"Враг презирает все законы и обычаи войны: его мишени — обычные люди и жилые дома. Не подвергайте себя и своих родных опасности — эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!" — призывает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин. Впрочем, по его словам в Краматорске до сих пор остается около 53 тысяч человек. Об этом Филашкин рассказал в эфире телеканала ICTV.

В Донецкой ОГА призывают людей выезжать

Жителей Краматорска призвали выезжать из города из-за постоянных обстрелов

"В Краматорске сейчас находится около 53 тысяч человек. Выезжайте, берегите себя, в области ситуация с каждым днем становится все сложнее", — заявил глава ОГА Вадим Филашкин.

По данным ОВА, всего в подконтрольной Украине части Донецкой области остается около 260 тысяч граждан. В Покровской громаде остается более 2000 человек.

Завозить воду и продукты волонтерам невозможно, потому что россияне постоянно обстреливают прифронтовые города. Поэтому гуманитарную помощь доставляют только военные.

Филашкин напомнил, что накануне на Краматорск россияне сбросили авиабомбу — погиб 10-летний ребенок, ранены 8 человек. Повреждены 16 многоэтажек и 4 админздания.

"Эти города, которые приближены к линии фронта... враг постоянно сбрасывает авиабомбы на гражданское население", — заявил Филашкин.

Россияне обстреливают жителей Донетчины каждый день Фото: Донецкая ОВА

Напомним, в Запорожской области начали строить антидронные тоннели, предназначенные для защиты военного и гражданского транспорта от ударов FPV-дронов. Первую защитную конструкцию уже завершили на Ореховской трассе — одном из самых опасных логистических направлений.

Также украинские военные рассказали о ситуации на Покровском направлении. Там россияне пытаются давить и прорвать фронт.