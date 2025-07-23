Делают накаты и пытаются прорваться: в ВСУ рассказали о боях под Покровском

Оккупантов обнаруживают еще на подступах, "разведка" ведет их к позициям, где их максимально эффективно уничтожают.

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На Покровском направлении ситуация и дальше остается напряженной. ВС РФ пытаются давить и прорвать фронт. Об этом "Суспільному" рассказал Артем Прибыльнов, офицер отделения коммуникаций 155-й отдельной механизированной бригады.

По его словам, бойцы бригады обороняют окрестности города Покровск, а бои сейчас идут за территорию с юга населенного пункта. Недавно здесь отбили несколько штурмов, в частности, и механизированный.

"Это южные окраины, поля населенного пункта Шевченко, где враг пытается накапливаться. Их обнаруживают еще на подступах. Они перемещаются в основном пешком, изредка пытаются сделать так называемые "накаты" на мотоциклах", — рассказал военный.

Он добавил, что в воздухе много дронов и 70%-80% поражений — это БпЛА, и с этими реалиями надо мириться и искать путь противодействия.

"Техники на войне никогда не бывает в достаточном количестве. Чисто математически. Потому что они не жалеют свой личный состав, пытаются мясом забрасывать наши позиции, выбить наши средства поражения. Поэтому FPV-дронов никогда не будет достаточно. Нам надо их больше и больше, и еще раз больше", — отметил Артем Прибыльнов.

Он отметил, что оккупантов обнаруживают еще на подступах, "разведка "ведет" их к позициям, где их максимально эффективно уничтожают.

"Идет постоянная работа. Враг пытается дальше давить. Они подтянули резервы и пытаются прорваться", — отметил Прибыльнов.

Напомним, что бойцы ВСУ устроили "судный день" элитному подразделению дронаров РФ. Оно считается среди оккупантов одним из самых результативных.

Также сообщалось, что в России начали испытывать нехватку радиолокационных станций из-за того, что имеющиеся не могут охватить необходимую территорию. Из-за этого их перевозят с места на место.