Бойцы ВСУ устроили "судный день" элитному подразделению дроноводов РФ (видео)

Были атакованы операторы БпЛА подразделения "Судный день" ВС РФ. Он считается среди оккупантов одним из самых результативных.

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На Северо-Слобожанском направлении бойцы Сил специальных операций разнесли позицию российских дроноводов, а также уничтожили пехотинцев и несколько укрытий врага. Об этом сообщили в инстаграм 4 полка Сил специальных операций.

Несмотря на попытки врага замаскировать свою позицию, украинские защитники ее обнаружили и нанесли по ней удар.

"Рейнджеры обнаружили укрытие вражеского экипажа БпЛА. Пилоты FPV уничтожили цель в течение нескольких вылетов и повторных поражений. Кроме того рейнджеры уничтожили пехотинцев армии РФ и несколько укрытий врага", — говорится в сообщении.

Как пишет "Армия Inform", были атакованы дроноводы подразделения "Судный день" ВС РФ. Он считается среди оккупантов одним из самых результативных. Эти дроноводы имеют за плечами значительный боевой опыт и работают со сверхсовременным оборудованием. Кроме этого, они неоднократно координировали атаки дронов на передовой.

"Уничтожение такого экипажа — это не только тактический успех, но и удар по моральному духу врага", — говорится в сообщении.

Напомним, что Силы обороны разнесли батарею ЗРК С-400 россиян на Белгородщине. Кроме вражеского зенитно-ракетного комплекса в этом же районе украинские защитники "отминусовали" также российскую РЛС "Небо-М".