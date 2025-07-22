Запарковали в поле, не прячась: Силы обороны разнесли батарею ЗРК С-400 россиян на Белгородщине

Кроме вражеского зенитно-ракетного комплекса в этом же районе украинские защитники "отминусовали" также российскую РЛС "Небо-М".

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Российские оккупанты в Белгородской области потеряли батарею зенитно-ракетного комплекса С-400. Ее разместили среди поля, которое осталось незамеченным для украинской аэроразведки, и вражескую технику разнесли вдребезги. Об этом сообщает телеграмм-канал "Подсолнух", который ведут бойцы Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что демилитаризация ВС РФ произошла 20 июля.

"Минус вражеский ЗРК. Силы обороны Украины поразили п*дарскую батарею ЗРК на Белгородщине. Сначала были сообщения о С-300П, однако КиберБорошно, а также собратья из ПВО подтвердили, что поражено было именно С-400", — говорится в сообщении.

На обнародованных кадрах зафиксировано, что среди открытого поля ВС РФ разместили батарею ЗРК и видно, как по ней "прилетает"

Кроме этого, в том же районе украинские защитники обнаружили и отработали по вражеской РЛС "Небо-М".

Бойцы добавили, что в этом районе активно действуют российские засадные группы, и именно это направление является самым активным.

Как сообщал Генеральный штаб ВСУ, 20 июля был поражен комплекс С-300П в Белгородской области, впрочем OSINT-аналитики "Киберборошна" подкорректировали эту информацию.

"Мы сразу заметили, что на видео показано поражение не С-300П, а элементов комплекса С-400, в частности МЛРС 92Н6Е на базе шасси МЗКТ-7930, а также два тягача БАЗ-69092-012 "Вощина-1", которые транспортируют энергетические установки для обеспечения работы самой РЛС. МЛРС 92Н6Е осуществляет "подсветку" цели для ракет и является важнейшим элементом комплекса, без которого ракеты не летят. Поэтому уничтожение такого элемента полностью выводит из строя комплекс", — написали аналитики.

Между тем российские телеграм-каналы пишут, что технику не могли рассредоточить из-за коротких кабелей.

Напомним, что на Курском направлении ВС РФ потеряли зенитно-ракетный комплекс "Тор". Его поймал украинский беспилотник.