"Одягають костюми собак": в ЗСУ розповіли про нову тактику росіян на Краматорському напрямку

Переважно російські штурмовики ідуть на штурми бездумно, складається враження, що на них не діють жодні погодні і фізичні чинники, говорить військовий Михайло Трач.

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На Краматорському напрямку російські окупанти намагаються удосконалити тактику штурмів. Доходить навіть до абсурду. Про це в ефірі Армія TV розповів командир батальйону безпілотних систем 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Михайло Трач.

"Відстані вони проходять значні. І перепливають, і через болота лізуть, і просто повзуть, і одягають костюми собак, як собаки ходять по полю. Варіантів у них просто безліч. У них стоїть завдання — шлях тільки один. Вперед, до смерті, і більше вибору в нього ніякого немає", — розповів військовий.

Він зауважив, що переважно російські штурмовики ідуть на штурми бездумно. За словами Михайла Трача, складається враження, що на них не діють жодні погодні і фізичні чинники. Втім, це можна зрозуміти, бо позаду за ними стоїть старший, хто розстріляє їх за відмову штурмів.

Водночас з іншого боку на них чекають українські дронарі і "зустрічають".

"В них просто немає іншого варіанту, як намагатися по двоє, по троє, на якомусь мотоциклі, велосипеді, самокаті чи там рачки просто повзти до наших позицій", — розповів Михайло Трач.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що на Лиманському напрямку ЗС РФ відправляють своїх солдатів на штурми і супроводжують їх дронами зі скидами, щоб ті не розбіглися.

Також повідомлялося, що ЗС РФ перейшли трасу Покровськ-Костянтинівка, але не можуть наблизитися до самого міста Костянтинівка, бо загрузли біля Часового Яру.