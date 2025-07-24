Раніше лякали розстрілом, зараз скидами: як ЗС РФ змушують іти вперед в районі Лимана

В атаки ходять як підготовлені військовослужбовці, так і непідготовлені солдати, яких командування використовує як гарматне м’ясо. Часто російські вояки не мають розуміння усього їхнього завдання.

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На Лиманському напрямку ситуація залишається напруженою. Російські вояки і далі намагаються прорвати українську оборону, штурмуючи малими групами. Змушують їх до цього скидами з дронів. Про це в ефірі телемарафону розповів офіцер бригади НГУ "Рубіж" Володимир Черняк.

За його словами, у зоні відповідальності бригади "Рубіж", противник докладає зусиль, щоб прорвати оборону, і зайти в тил. Для цього окупанти використовують усі наявні в них засоби озброєння, зокрема, авіацію та дистанційне мінування логістичних шляхів.

В атаки ходять як підготовлені військовослужбовці, так і непідготовлені солдати, яких командування використовує як гарматне м’ясо. Часто російські вояки не мають розуміння усього їхнього завдання.

"Їм не доводять навіть суті самого завдання, ведуть дронами до місця виконання. Задачі як такої немає — сісти на мотоцикл, висунутися в район виконання завдання, їх має супроводжувати дрон зі скидом. У разі відмови виконувати завдання, раніше лякали розстрілом, зараз вони погрожують зробити скид на них просто", — розповів Володимир Чкрняк.

Він додав, що таких штурмових груп за день може бути пару десятків/

Нагадаємо, що під Костянтинівкою на Донеччині російські атаки відбивають наземні роботизовані комплекси. Роботи не раз під'їздили до ворожого бліндажа, заповненого окупантами, залишали там вибухівку, яку потім дистанційно підривали.

Також повідомлялося, що військова омбудсменка Ольга Решетилова відгукнулась на скандал у 60-й окремій механізованій бригаді ЗСУ та заявила, що бійці цього підрозділу перебувають "на нулі" 200 днів поспіль без ротації.