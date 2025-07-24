Раньше пугали расстрелом, сейчас сбросами: как ВС РФ заставляют идти вперед в районе Лимана

В атаки ходят как подготовленные военнослужащие, так и неподготовленные солдаты, которых командование использует как пушечное мясо. Часто российские воины не имеют понимания всей их задачи.

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На Лиманском направлении ситуация остается напряженной. Российские воины и дальше пытаются прорвать украинскую оборону, штурмуя малыми группами. Заставляют их к этому сбросами с дронов. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер бригады НГУ "Рубеж" Владимир Черняк.

По его словам, в зоне ответственности бригады "Рубеж", противник прилагает усилия, чтобы прорвать оборону, и зайти в тыл. Для этого оккупанты используют все имеющиеся у них средства вооружения, в частности, авиацию и дистанционное минирование логистических путей.

В атаки ходят как подготовленные военнослужащие, так и неподготовленные солдаты, которых командование использует как пушечное мясо. Часто российские воины не имеют понимания всей их задачи.

"Им не доказывают даже сути самого задания, ведут дронами к месту выполнения. Задачи как таковой нет — сесть на мотоцикл, выдвинуться в район выполнения задания, их должен сопровождать дрон со сбросом. В случае отказа выполнять задание, раньше пугали расстрелом, сейчас они угрожают сделать сброс на них просто", — рассказал Владимир Чкрняк.

Он добавил, что таких штурмовых групп за день может быть пару десятков/

Напомним, что под Константиновкой Донецкой области российские атаки отражают наземные роботизированные комплексы. Роботы не раз подъезжали к вражескому блиндажу, заполненному оккупантами, оставляли там взрывчатку, которую потом дистанционно взрывали.

Также сообщалось, что военный омбудсмен Ольга Решетилова откликнулась на скандал в 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ и заявила, что бойцы этого подразделения находятся "на нуле" 200 дней подряд без ротации.