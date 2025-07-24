Бойцов 60-й бригады ВСУ держат на позициях 200 дней, — военный омбудсмен (видео)

Военный омбудсмен Ольга Решетилова откликнулась на скандал в 60-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины и заявила, что бойцы этого подразделения находятся "на нуле" 200 дней подряд без ротации. По ее мнению, командование должно учесть проблему с логистикой и нехваткой людей, и решить эту задачу.

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Бригада имеет больше проблем, чем выяснилось после сообщения боевого медика, отметила Решетилова в эфире телемарафона. Кроме того, что командир запрещает списывать раненых бойцов, в составе подразделения есть военные, которых держат на позициях по 150-200 дней и не отводят на ротацию, рассказала чиновница.

Омбудсмен подтвердила, что людей трудно заменить, потому что замены нет. По ее словам, бригада защищает сложный участок фронта и подразделения ВС РФ держат под огневым контролем логистические пути. Впрочем, командиры должны были бы подумать и придумать план, чтобы спасти бойцов.

"В том то и задача командования, чтобы правильно, разумно спланировать такие операции и позволить людям выйти из позиции", — заявила она.

Решетилова подтвердила общую проблему длительного пребывания на "нуле" и отметила, что пытается решить этот вопрос.

"Длительное пребывание на позициях — это на самом деле моя боль, с которой я борюсь каждый день", — подытожила военный обмудсмен.

Кроме того, чиновница отметила, что следит за ситуацией и в 60-й бригаде, и в других подразделениях ВСУ, из которых поступают жалобы. По ее словам, она обращается к командованию за помощью и понимает, что на некоторые решения нужно время. Впрочем, иногда проблемы не решаются месяцами и тогда "приходится выходить в публичную плоскость".

"Сейчас мы истощаем людей под ноль. И восстановление этих людей иногда практически невозможно или занимает много времени. Я пытаюсь это донести до командующих, потому что у нас люди, извините, не одноразовые. Мы должны давать возможность отдохнуть и второй, третий раз возвращаться на линию боевого соприкосновения", — заявила Решетилова.

Скандал в 60 бригаде — детали

Между тем два дня назад Решетилова написала сообщение на Facebook, в котором, среди прочего, упоминался скандал в 60 бригаде. По ее словам, вскоре аналогичные неприятности могут "взорваться" в другом, смежном, подразделении, о котором уже дважды предупреждали Генштаб. О каком именно подразделении идет речь, омбудсмен не уточнила.

Скандал в 60 бригаде — комментарий Решетиловой на Facebook Фото: Скриншот

Отметим, Фокус писал о скандале в 60 бригаде ВСУ, который начался с сообщения боевого медика Андрея Зотя. На странице Facebook появилось сообщение о том, что командир бригады запрещает врачам списывать раненых, чтобы сохранить на бумаге укомплектованность подразделения. В качестве доказательства, медик выложил в открытой доступ несколько аудиозаписей, на которых двое мужчин говорили об удержании людей в части. На скандал отреагировали: появилось заявление 60 бригады, в котором говорили о начале служебного расследования.

Напоминаем, в апреле военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов рассказал о сложной ситуации на фронте и объяснил, почему граждане должны об этом знать.