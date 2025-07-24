Бійців 60-ї бригади ЗСУ тримають на позиціях 200 днів, — військова омбудсменка (відео)

Військова омбудсменка Ольга Решетилова відгукнулась на скандал у 60-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України та заявила, що бійці цього підрозділу перебувають "на нулі" 200 днів поспіль без ротації. На її думку, командування повинно врахувати проблему з логістикою та нестачею людей, й розв'язати цю задачу.

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Бригада має більше проблем, ніж з'ясувалось після допису бойового медика, зауважила Решетилова в ефірі телемарафону. Крім того, що командир забороняє списувати поранених бійців, у складі підрозділу є військові, яких тримають на позиціях по 150-200 днів та не відводять на ротацію, розповіла посадовиця.

Омбудсменка підтвердила, що людей важко замінити, бо заміни немає. З її слів, бригада боронить складну ділянку фронту і підрозділи ЗС РФ тримають під вогневим контролем логістичні шляхи. Втім, командири мали б подумати і вигадати план, щоб врятувати бійців.

"У тому то й задача командування, щоб правильно, розумно спланувати такі операції й дозволити людям вийти з позиції", — заявила вона.

Решетилова підтвердила загальну проблему тривалого перебування на "нулі" і зауважила, що намагається розв'язати це питання.

"Довготривале перебування на позиціях — це насправді мій біль, з яким я борюся щодня", — підсумувала військова обмудсменка.

Крім того, посадовиця зауважила, що стежить за ситуацією і в 60-й бригаді, і в інших підрозділах ЗСУ, з яких надходять скарги. З її слів, вона звертається до командування за допомогою і розуміє, що на деякі рішення потрібен час. Втім, інколи проблеми не розв'язуються місяцями й тоді "доводиться виходити в публічну площину".

"Зараз ми виснажуємо людей під нуль. І відновлення цих людей іноді практично неможливе або займає багато часу. Я намагаюся це донести до командувачів, бо у нас люди, вибачте, не одноразові. Ми повинні давати можливість відпочити та вдруге, втретє повертатися на лінію бойового зіткнення", — заявила Решетилова.

Скандал в 60 бригаді — деталі

Тим часом два дні тому Решетилова написала допис на Facebook, у якому, серед іншого, згадувався скандал у 60 бригаді. З її слів, незабаром аналогічні неприємності можуть "вибухнути" в іншому, суміжному, підрозділі, про який вже двічі попереджали Генштаб. Про який саме підрозділ ідеться, омбудсменка не уточнила.

Скандал в 60 бригаді - коментар Решетилової на Facebook Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про скандал у 60 бригаді ЗСУ, який почався з допису бойового медика Андрія Зотя. На сторінці Facebook з'явися допис про те, що командир бригади забороняє лікарям списувати поранених, щоб зберегти на папері укомплектованість підрозділу. Як доказ, медик виклав у відкритий доступ кілька аудіозаписів, на яких двоє чоловіків говорили про утримання людей в частині. На скандал відреагували: з'явилась заява 60 бригади, у якій говорили про початок службового розслідування.

Нагадуємо, у квітні військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов розповів про складну ситуацію на фронті і пояснив, чому громадяни повинні про це знати.