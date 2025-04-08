"Весною ми їх зупинили": військовий розповів, що люди мають знати "жорстку" правду, інакше є ризик програти

Ситуація на фронті — важка, а тим часом військові втрачають зв'язок із тилом, який дивиться новини та думає, що "все класно". Водночас 2025 — останній рік війни, вважає політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов.

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Про нелегку ситуацію на полі бою та виклики, які зараз стоять перед Україною, він розповів у програмі "Фабрика новин" 7 квітня.

За його словами, український народ повинен знати "жорстку правду" про війну, аби не бути відірваним від того, що відбувається на полі бою і в якій ситуації перебуває держава. Громадяни ставлять під сумнів службу у лавах ЗСУ та часто перестають допомагати військовим, що може загрожувати поразкою у війні. Водночас про все розповідати не можна, як підкреслив Сазонов.

"Ми можемо програти — ризики є. Потрібні люди, потрібна допомога — все потрібно. Важка ситуація в 2025 році, дуже важка", — розповів він під час ефіру програми.

На думку Сазонова, 2025 — це останній рік війни.

"Це останній рік війни, але він дуже важкий", — зізнався військовий.

Водночас він розповів про те, що оборонцям вдалося призупинити наступ росіян, і зараз їхня армія не має стільки можливостей успішно наступати.

"Вже весною ми їх зупинили. Вони проходять не 130 кв. км за добу, а три. Це ні про що. Це пів посадки", — зазначив Сазонов.

При цьому втрати росіян залишаються такими ж суттєвими, як були при значних можливостях наступальних дій: він розповів, що за 3 місяці 2025 року росіяни втратили "більше, аніж за весь 2022 рік".

Що відомо про ситуацію на фронті зараз

На південному напрямку ситуація для ЗС РФ складається доволі скрутно: речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповідав, що росіяни продовжують проявляти активність на цій ділянці фронту, однак не мають успіхів та за минулий тиждень не змогли захопити жодну позицію. Про це стало відомо 7 квітня.

На сході, зокрема на Покровському напрямку, ЗС РФ продовжують активно атакувати позиції військових та намагаються прорвати оборону. Там росіяни не гребують нічим, застосовуючи для пересування навіть електросамокати та мотоцикли. Про це стало відомо 30 березня.

Нагадаємо, 8 квітня стало відомо про те, що Силам оборони вдалося відкинути противника у Донецькій області.

Дональд Трамп прокоментував удари Росії по Україні, зазначивши, що ЗС РФ "бомблять, наче божевільні". Про це Фокус повідомляв 8 квітня.