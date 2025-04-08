Сили оборони відкинули ЗС РФ на Донеччині: що відомо, — DeepState (мапа)

Українським оборонцям вдалося відкинути сили противника неподалік від Покровська, натомість росіянам вдалося просунутися у районі кількох населених пунктів, зокрема у Курській області. Водночас упродовж доби ворог намагався понад 40 разів прорвати оборону на Покровському напрямку.

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Про оновлення ситуації на фронті розповіли аналітики проєкту DeepState 8 квітня.

"Сили оборони України відкинули противника у Шевченку", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Шевченко — селище Покровської міської громади Покровського району на Донеччині. Відповідні зміни можна побачити на онлайн-мапі бойових дій.

Скріншот | ситуація біля селища Шевченко

Водночас російська армія змогла просунутися у районі трьох населених пунктів, зокрема у Курській області РФ: там ворог мав успіхи біля Гуєво.

Скріншот | ситуація біля Гуєво

Російська армія також просунулася на Лиманському напрямку, біля Новолюбівки.

Скріншот | ситуація біля Новолюбівки

ЗС РФ мали також успіхи на Краматорському напрямку — у Часовому Яру, де змогли просунутися.

Скріншот | ситуація у Часовому Яру

Аналітики також повідомили увечері 7 квітня про ситуацію у населеному пункті Лисівка Покровської міської громади Покровського району на Донеччині. Там росіянам вдалося закріпитися у східній частині села, ЗС РФ намагаються повністю захопити його, завдаючи атак з північної та західної частин.

"Сили оборони наносять ураження по передових групах ворога та перетворюють Лисівку у кілзону", — зазначають аналітики.

Ситуація на фронті: що кажуть у Генштабі ЗСУ

Від початку минулої доби на фронті загалом відбулося 120 бойових зіткнень, як повідомили у вечірньому зведенні Генштабу за 7 квітня.

"Російські загарбники завдали 57 авіаційних ударів, використавши 90 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1022 дронів-камікадзе та здійснили 4283 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", — рапортують у Генштабі.

Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку — там ЗС РФ намагалися 42 рази прорвати українську оборону. Водночас росіяни мають суттєві втрати на цьому напрямку: за даними Генштабу, щонайменше 196 окупантів вдалося знешкодити військовим ЗСУ, серед них майже 100 — безповоротні втрати.

У Курській області оборонцям вдалося відбити 17 ворожих атак, які супроводжувалися авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами, яких упродовж доби було понад 190.

Нагадаємо, 7 квітня стало відомо, що росіяни намагаються тиснути біля Лимана, де мають певні переваги над Силами оборони.

Також Фокус дізнавався, як складається ситуація поблизу Торецька: військовий розповів, що там "вінегрет", а не чітка лінія фронту. Про це стало відомо 1 квітня.