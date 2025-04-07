"Тиснуть" біля Лимана: ворог просунувся на трьох напрямках, — DeepState (мапа)

Російська армія мала успіхи на Куп'янському, Покровському та Новопавлівському напрямках. Водночас продовжує загострюватися ситуація в районі Лимана, де в українських оборонців є проблеми, а росіяни переважають за можливостями ураження та кількістю дронів.

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Про оновлення на фронті розповіли аналітики проєкту DeepState у своєму вечірньому зведенні 6 квітня.

"Ворог просунувся біля Западного, в Лисівці та Розливі", — йдеться у повідомленні.

Відповідні зміни аналітики нанесли на інтерактивну мапу бойових дій.

Росіяни мали успіхи у Харківській області — там вони просунулися на Куп'янському напрямку, біля села Западне Дворічанської селищної громади Куп'янського району.

Скріншот | просування біля Западного

На Покровському напрямку ЗС РФ мали успіхи в селі Лисівка Покровської міської громади Покровського району Донецької області.

Скріншот | просування в Лисівці

На Новопавлівському напрямку російська армія просунулася у селі Розлив Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області.

Скріншот | просування в Розливі

Водночас аналітики проєкту заявляють, що ситуація продовжує напружуватися біля Лимана Донецької області.

"Ситуація по відтинку Нове-Катеринівка-Невське продовжує загострюватися, а ворог здійснює просування, маючи перевагу на ділянці", — йдеться у повідомленні.

Для українських оборонців на цьому напрямку ситуація складається далеко не найкращим чином, зазначають у DeepState. Проблеми виникають через низку чинників:

неефективне використання ресурсів бригади, відповідальної на цій ділянці;

погана ситуаційна обізнаність;

перевага росіян у дронах та можливостях ураження;

російська піхота, яка здійснює постійний тиск на позиції оборонців.

Ситуація на фронті: що кажуть у Генштабі ЗСУ

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 6 квітня зазначають, що упродовж доби загалом відбулося 135 бойових зіткнень.

"Найгарячіша сьогодні ситуація на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках", — йдеться у повідомленні.

42 рази росіяни намагалися "вклинитися в оборону" на Покровському напрямку, супроводжуючи бойові дії авіаційними ударами керованими авіабомбами.

На Лиманському напрямку росіяни упродовж доби 20 разів атакували у напрямку десяти населених пунктів. Оборонцям вдалося зупинити на цьому напрямку 14 ворожих атак, деякі бої продовжуються, кажуть у відомстві.

Курський напрямок також один із найгарячіших сьогодні — там відбулося майже 30 бойових зіткнень, які супроводжуються активними атаками росіян по позиціях оборонцях та населених пунктах.

"Ворог завдав 16 авіаційних ударів та скинув 17 КАБ, здійснив 178 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 13 з реактивних систем залпового вогню", — повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, у зведенні 6 квітня аналітики повідомляли про просування росіян на трьох напрямках на сході.

Також військовий розповів, якою складається ситуація на Торецькому напрямку. Про це детальніше Фокус дізнавався 1 квітня.