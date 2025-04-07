"Давят" возле Лимана: враг продвинулся на трех направлениях, — DeepState (карта)

Российская армия имела успехи на Купянском, Покровском и Новопавловском направлениях. В то же время продолжает обостряться ситуация в районе Лимана, где у украинских защитников есть проблемы, а россияне преобладают по возможностям поражения и количеству дронов.

Related video

Об обновлениях на фронте рассказали аналитики проекта DeepState в своей вечерней сводке 6 апреля.

"Враг продвинулся возле Западного, в Лисовке и Разливе", — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения аналитики нанесли на интерактивную карту боевых действий.

Россияне имели успехи в Харьковской области — там они продвинулись на Купянском направлении, возле села Западное Двуречанской поселковой громады Купянского района.

Скриншот | продвижение возле Западного

На Покровском направлении ВС РФ имели успехи в селе Лысовка Покровской городской громады Покровского района Донецкой области.

Скриншот | продвижение в Лысовке

На Новопавловском направлении российская армия продвинулась в селе Разлив Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области.

Скриншот | продвижение в Разливе

В то же время аналитики проекта заявляют, что ситуация продолжает напрягаться возле Лимана Донецкой области.

"Ситуация по отрезку Новое-Катериновка-Невское продолжает обостряться, а враг осуществляет продвижение, имея преимущество на участке", — говорится в сообщении.

Для украинских оборонцев на этом направлении ситуация складывается далеко не лучшим образом, отмечают в DeepState. Проблемы возникают из-за ряда факторов:

неэффективное использование ресурсов бригады, ответственной на этом участке;

плохая ситуационная осведомленность;

преимущество россиян в дронах и возможностях поражения;

российская пехота, которая осуществляет постоянное давление на позиции защитников.

Ситуация на фронте: что говорят в Генштабе ВСУ

В вечерней сводке Генштаба ВСУ за 6 апреля отмечают, что в течение суток в целом произошло 135 боевых столкновений.

"Самая горячая сегодня ситуация на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях", — говорится в сообщении.

42 раза россияне пытались "вклиниться в оборону" на Покровском направлении, сопровождая боевые действия авиационными ударами управляемыми авиабомбами.

На Лиманском направлении россияне в течение суток 20 раз атаковали в направлении десяти населенных пунктов. Защитникам удалось остановить на этом направлении 14 вражеских атак, некоторые бои продолжаются, говорят в ведомстве.

Курское направление также одно из самых горячих сегодня — там произошло почти 30 боевых столкновений, которые сопровождаются активными атаками россиян по позициям защитников и населенных пунктах.

"Враг нанес 16 авиационных ударов и сбросил 17 КАБ, совершил 178 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 13 из реактивных систем залпового огня", — сообщают в Генштабе ВСУ.

Напомним, в сводке 6 апреля аналитики сообщали о продвижении россиян на трех направлениях на востоке.

Также военный рассказал, какой складывается ситуация на Торецком направлении. Об этом подробнее Фокус узнавал 1 апреля.