ВС РФ продвинулись сразу на трех направлениях на востоке: что известно, — DeepState (карта)
Российская армия продвинулась в районе трех населенных пунктов сразу на трех направлениях — Харьковском, Лиманском и Торецком. В Генштабе заявляют, что самой горячей сегодня ситуация остается на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях.
О продвижении врага на востоке страны сообщили аналитики проекта DeepState в своей сводке, обнародованной в Telegram-канале 6 апреля.
"Враг продвинулся возле Каменки, Новолюбовки и в Торецке", — говорится в сообщении.
Соответствующие изменения можно увидеть на онлайн-карте проекта.
На карте отображено продвижение на Харьковском направлении (возле Каменки):
На Лиманском направлении россияне продвинулись возле Новолюбовки.
На Торецком направлении россияне продвинулись в самом Торецке.
Перед этим 5 апреля аналитики DeepState сообщали о продвижении ВС РФ на Торецком и Ореховском направлении: по данным проекта, враг имел успехи в Торецке и Малых Щербаках.
Ситуация на фронте: что говорят в Генштабе ВСУ
В вечерней сводке Генштаба ВСУ о ситуации на фронте за 5 апреля сообщают, что в течение суток произошло более 150 боевых столкновений. Сложной остается ситуация на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях, где произошло больше всего вражеских атак за прошедшие сутки.
На Лиманском направлении, где у врага были успехи в районе Новолюбовки, ВСУ отбили 15 вражеских атак, еще несколько боевых столкновений продолжаются.
"На Лиманском направлении враг 20 раз атаковал в районах Новоегоровки, Новолюбовки, Грековки, Нового, Катериновки и в направлении Зеленой Долины", — говорится в сообщении.
На Торецком направлении россияне продолжают вести наступательные действия.
"На Торецком направлении враг провел 18 наступательных действий на позиции наших войск в районах Курдюмовки, Торецка, Дачного, Леонидовки и Дружбы", — сообщает Генштаб.
На Харьковском направлении, где ВС РФ продвинулись, россияне один раз атаковали в сторону Каменки, как указано в сводке.
В то же время на Курском направлении враг продолжает атаковать позиции украинских защитников.
"Враг нанес 19 авиационных ударов и сбросил 21 КАБ, совершил 286 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", — сообщают в Генштабе.
Напомним, ранее Фокус узнавал о продвижении ВС РФ в Днепропетровской и Донецкой областях. Об этом стало известно 4 апреля.
Также в ISW сообщили об успехах ВСУ на Покровском направлении: там украинским военным удалось освободить населенный пункт. Об этом Фокус узнавал 4 апреля.