ВС РФ продвинулись сразу на трех направлениях на востоке: что известно, — DeepState (карта)

Российская армия продвинулась в районе трех населенных пунктов сразу на трех направлениях — Харьковском, Лиманском и Торецком. В Генштабе заявляют, что самой горячей сегодня ситуация остается на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях.

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О продвижении врага на востоке страны сообщили аналитики проекта DeepState в своей сводке, обнародованной в Telegram-канале 6 апреля.

"Враг продвинулся возле Каменки, Новолюбовки и в Торецке", — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения можно увидеть на онлайн-карте проекта.

На карте отображено продвижение на Харьковском направлении (возле Каменки):

Скриншот продвижения возле Каменки

На Лиманском направлении россияне продвинулись возле Новолюбовки.

Скриншот | продвижения возле Новолюбовки

На Торецком направлении россияне продвинулись в самом Торецке.

Скриншот | продвижения в Торецке

Перед этим 5 апреля аналитики DeepState сообщали о продвижении ВС РФ на Торецком и Ореховском направлении: по данным проекта, враг имел успехи в Торецке и Малых Щербаках.

Ситуация на фронте: что говорят в Генштабе ВСУ

В вечерней сводке Генштаба ВСУ о ситуации на фронте за 5 апреля сообщают, что в течение суток произошло более 150 боевых столкновений. Сложной остается ситуация на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях, где произошло больше всего вражеских атак за прошедшие сутки.

На Лиманском направлении, где у врага были успехи в районе Новолюбовки, ВСУ отбили 15 вражеских атак, еще несколько боевых столкновений продолжаются.

"На Лиманском направлении враг 20 раз атаковал в районах Новоегоровки, Новолюбовки, Грековки, Нового, Катериновки и в направлении Зеленой Долины", — говорится в сообщении.

На Торецком направлении россияне продолжают вести наступательные действия.

"На Торецком направлении враг провел 18 наступательных действий на позиции наших войск в районах Курдюмовки, Торецка, Дачного, Леонидовки и Дружбы", — сообщает Генштаб.

На Харьковском направлении, где ВС РФ продвинулись, россияне один раз атаковали в сторону Каменки, как указано в сводке.

В то же время на Курском направлении враг продолжает атаковать позиции украинских защитников.

"Враг нанес 19 авиационных ударов и сбросил 21 КАБ, совершил 286 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", — сообщают в Генштабе.

Напомним, ранее Фокус узнавал о продвижении ВС РФ в Днепропетровской и Донецкой областях. Об этом стало известно 4 апреля.

Также в ISW сообщили об успехах ВСУ на Покровском направлении: там украинским военным удалось освободить населенный пункт. Об этом Фокус узнавал 4 апреля.