Силы обороны отбросили ВС РФ в Донецкой области: что известно, — DeepState (карта)
Украинским защитникам удалось отбросить силы противника неподалеку от Покровска, зато россиянам удалось продвинуться в районе нескольких населенных пунктов, в частности в Курской области. В то же время в течение суток враг пытался более 40 раз прорвать оборону на Покровском направлении.
Об обновлении ситуации на фронте рассказали аналитики проекта DeepState 8 апреля.
"Силы обороны Украины отбросили противника у Шевченко", — говорится в сообщении.
Отметим, что Шевченко — поселок Покровской городской громады Покровского района Донецкой области. Соответствующие изменения можно увидеть на онлайн-карте боевых действий.
В то же время российская армия смогла продвинуться в районе трех населенных пунктов, в частности в Курской области РФ: там враг имел успехи у Гуево.
Российская армия также продвинулась на Лиманском направлении, возле Новолюбовки.
ВС РФ имели также успехи на Краматорском направлении — в Часовом Яру, где смогли продвинуться.
Аналитики также сообщили вечером 7 апреля о ситуации в населенном пункте Лысовка Покровской городской общины Покровского района Донецкой области. Там россиянам удалось закрепиться в восточной части села, ВС РФ пытаются полностью захватить его, нанося атаки с северной и западной частей.
"Силы обороны наносят поражения по передовым группам врага и превращают Лисовку в килзону", — отмечают аналитики.
Ситуация на фронте: что говорят в Генштабе ВСУ
С начала минувших суток на фронте в целом произошло 120 боевых столкновений, как сообщили в вечерней сводке Генштаба за 7 апреля.
"Российские захватчики нанесли 57 авиационных ударов, использовав 90 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1022 дронов-камикадзе и осуществили 4283 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов", — рапортуют в Генштабе.
Напряженной остается ситуация на Покровском направлении — там ВС РФ пытались 42 раза прорвать украинскую оборону. В то же время россияне имеют существенные потери на этом направлении: по данным Генштаба, по меньшей мере 196 оккупантов удалось обезвредить военным ВСУ, среди них почти 100 — безвозвратные потери.
В Курской области защитникам удалось отбить 17 вражеских атак, которые сопровождались авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами, которых в течение суток было более 190.
Напомним, 7 апреля стало известно, что россияне пытаются давить возле Лимана, где имеют определенные преимущества над Силами обороны.
Также Фокус узнавал, как складывается ситуация вблизи Торецка: военный рассказал, что там "винегрет", а не четкая линия фронта. Об этом стало известно 1 апреля.