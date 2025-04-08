"Весной мы их остановили": военный рассказал, что люди должны знать "жесткую" правду, иначе есть риск проиграть

Ситуация на фронте — тяжелая, а тем временем военные теряют связь с тылом, который смотрит новости и думает, что "все классно". В то же время 2025 — последний год войны, считает политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

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О нелегкой ситуации на поле боя и вызовах, которые сейчас стоят перед Украиной, он рассказал в программе "Фабрика новин" 7 апреля.

По его словам, украинский народ должен знать "жесткую правду" о войне, чтобы не быть оторванным от того, что происходит на поле боя и в какой ситуации находится государство. Граждане ставят под сомнение службу в рядах ВСУ и часто перестают помогать военным, что может грозить поражением в войне. В то же время обо всем рассказывать нельзя, как подчеркнул Сазонов.

"Мы можем проиграть — риски есть. Нужны люди, нужна помощь — все нужно. Тяжелая ситуация в 2025 году, очень тяжелая", — рассказал он во время эфира программы.

По мнению Сазонова, 2025 — это последний год войны.

"Это последний год войны, но он очень тяжелый", — признался военный.

В то же время он рассказал о том, что защитникам удалось приостановить наступление россиян, и сейчас их армия не имеет столько возможностей успешно наступать.

"Уже весной мы их остановили. Они проходят не 130 кв. км за сутки, а три. Это ни о чем. Это пол посадки", — отметил Сазонов.

При этом потери россиян остаются такими же существенными, как были при значительных возможностях наступательных действий: он рассказал, что за 3 месяца 2025 года россияне потеряли "больше, чем за весь 2022 год".

Что известно о ситуации на фронте сейчас

На южном направлении ситуация для ВС РФ складывается довольно затруднительно: представитель Сил обороны юга Владислав Волошин рассказывал, что россияне продолжают проявлять активность на этом участке фронта, однако не имеют успехов и за прошедшую неделю не смогли захватить ни одну позицию. Об этом стало известно 7 апреля.

На востоке, в частности на Покровском направлении, ВС РФ продолжают активно атаковать позиции военных и пытаются прорвать оборону. Там россияне не гнушаются ничем, применяя для передвижения даже электросамокаты и мотоциклы. Об этом стало известно 30 марта.

Напомним, 8 апреля стало известно о том, что Силам обороны удалось отбросить противника в Донецкой области.

Дональд Трамп прокомментировал удары России по Украине, отметив, что ВС РФ "бомбят, как сумасшедшие". Об этом Фокус сообщал 8 апреля.