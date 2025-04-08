"Бомбят, как сумасшедшие": Трамп прокомментировал массированные атаки России по Украине (видео)

По словам президента США Дональда Трампа, он недоволен тем, как РФ сейчас обстреливает территорию Украины. В то же время он отметил, что Белый дом проводит встречи с российской и украинской сторонами, "приближаясь к цели".

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О своем отношении к обстрелам украинских городов и информацию о продолжении разговоров между сторонами он рассказал во время встречи в Овальном кабинете с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 7 апреля, передает CNN.

"Я не в восторге от того, что происходит с бомбардировками, потому что они бомбардируют как сумасшедшие прямо сейчас", — отметил Трамп.

В то же время он сказал, что не владеет информацией относительно того, "что там происходит".

"Они бомбардируют — я не знаю, что там происходит. Это плохая ситуация", — сказал Трамп.

Об обстрелах украинских территорий он начал говорить в контексте разговора с журналистами, которые спросили, почему глобальные пошлины США не коснулись Кремля.

"Мы, по сути, не ведем бизнес с Россией, потому что она находится в состоянии войны", — так объяснил это решение американский президент.

Также он упомянул об урегулировании российско-украинской войны. По его словам, переговоры США с обеими сторонами продолжаются.

"Мы приближаемся к цели", — отметил Трамп.

В то же время он не рассказал о том, какую именно цель имеет в виду — полное прекращение огня или достижение временного перемирия на поле боя.

О чем еще говорил Трамп во время встречи с Нетаньяху

Во время разговора Трамп также повторил свою мысль о том, что США хотят контролировать Газу, назвав палестинский анклав "невероятным куском важной недвижимости".

"Наличие там таких миротворческих сил, как Соединенные Штаты, которые контролируют и владеют сектором Газа, было бы хорошо", — отметил он.

Трамп снова предложил перемещение населения Газы и заявил, что "многие страны" примут 2,1 миллиона изгнанных палестинцев.

Напомним, Трамп раскритиковал Европу из-за ведения торговли с США. Он заявил, что европейцы "манипулируют своей валютой" и ведут себя "очень плохо". Об этом Фокус узнавал 7 апреля.

Также Трамп пригрозил Китаю новыми тарифами в случае, если Пекин не отменит свои для США. Об этом стало известно 7 апреля.