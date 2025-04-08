"Бомблять, наче божевільні": Трамп прокоментував масовані атаки Росії по Україні (відео)

За словами президента США Дональда Трампа, він незадоволений тим, як РФ зараз обстрілює територію України. Водночас він зазначив, що Білий дім проводить зустрічі з російською та українською сторонами, "наближаючись до мети".

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Про своє ставлення до обстрілів українських міст та інформацію щодо продовження розмов між сторонами він розповів під час зустрічі в Овальному кабінеті з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу 7 квітня, передає CNN.

"Я не в захваті від того, що відбувається з бомбардуваннями, тому що вони бомбардують як божевільні прямо зараз", — зазначив Трамп.

Водночас він сказав, що не володіє інформацію щодо того, "що там відбувається".

"Вони бомбардують — я не знаю, що там відбувається. Це погана ситуація", — сказав Трамп.

Про обстріли українських територій він почав говорити у контексті розмови з журналістами, які запитали, чому глобальні мита США не торкнулися Кремля.

"Ми, по суті, не ведемо бізнес з Росією, тому що вона перебуває в стані війни", — так пояснив це рішення американський президент.

Також він згадав про врегулювання російсько-української війни. За його словами, переговори США з обидвома сторонами продовжуються.

"Ми наближаємося до мети", — зазначив Трамп.

Водночас він не розповів про те, яку саме мету має на увазі — цілковите припинення вогню чи досягнення тимчасового перемир'я на полі бою.

Про що ще говорив Трамп під час зустрічі з Нетаньягу

Під час розмови Трамп також повторив свою думку про те, що США хочуть контролювати Газу, назвавши палестинський анклав "неймовірним шматком важливої нерухомості".

"Наявність там таких миротворчих сил, як Сполучені Штати, які контролюють і володіють сектором Газа, було б добре", — зазначив він.

Трамп знову запропонував переміщення населення Гази і заявив, що "багато країн" візьмуть 2,1 мільйона вигнаних палестинців.

Нагадаємо, Трамп розкритикував Європу через ведення торгівлі зі США. Він заявив, що європейці "маніпулюють своєю валютою" і поводяться "дуже погано". Про це Фокус дізнавався 7 квітня.

Також Трамп пригрозив Китаю новими тарифами у випадку, якщо Пекін не скасує свої для США. Про це стало відомо 7 квітня.