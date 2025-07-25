"Одевают костюмы собак": в ВСУ рассказали о новой тактике россиян на Краматорском направлении

Преимущественно российские штурмовики идут на штурмы бездумно, создается впечатление, что на них не действуют никакие погодные и физические факторы, говорит военный Михаил Трач.

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На Краматорском направлении российские оккупанты пытаются усовершенствовать тактику штурмов. Доходит даже до абсурда. Об этом в эфире Армия TV рассказал командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Михаил Трач.

"Расстояния они проходят значительные. И переплывают, и через болота лезут, и просто ползут, и одевают костюмы собак, как собаки ходят по полю. Вариантов у них просто множество. У них стоит задача — путь только один. Вперед, к смерти, и больше выбора у него никакого нет", — рассказал военный.

Он отметил, что преимущественно российские штурмовики идут на штурмы бездумно. По словам Михаила Трача, создается впечатление, что на них не действуют никакие погодные и физические факторы. Впрочем, это можно понять, потому что позади за ними стоит старший, кто расстреляет их за отказ штурмов.

В то же время с другой стороны их ждут украинские дронари и "встречают".

"У них просто нет другого варианта, как пытаться по двое, по трое, на каком-то мотоцикле, велосипеде, самокате или там на четвереньках просто ползти к нашим позициям", — рассказал Михаил Трач.

Напомним, что ранее сообщалось, что на Лиманском направлении ВС РФ отправляют своих солдат на штурмы и сопровождают их дронами со сбросами, чтобы те не разбежались.

Также сообщалось, что ВС РФ перешли трассу Покровск-Константиновка, но не могут приблизиться к самому городу Константиновка, потому что увязли возле Часового Яра.