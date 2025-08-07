Россияне планируют удар по Краматорску: целью может стать роддом

Оккупанты заявляют, что на первых этажах здания якобы расселили военных регулярной армии и иностранный контингент. В Центре противодействия дезинформации Совета безопасности и обороны Украины эти заявления отрицают.

Российские оккупанты намекают на планировании удара по Краматорску, в частности, по местному роддому. Там якобы находятся бойцы Сил обороны. Об этом пишет российское издание ТАСС со ссылкой на заявления так называемого "советника главы ДНР" Игоря Кимаковского.

"ВСУ разместили часть своей группировки в Краматорске в здании роддома", — говорится в сообщении.

Между тем ТАСС указывает, что это именно украинская сторона готовит провокацию.

"Киев готовит провокацию в роддоме Краматорска по аналогии с мариупольским роддомом. Среди тех, кого расселили на первых этажах здания как военные регулярной армии, так и иностранный контингент", — сообщает ТАСС.

Скрин из телеграм-канала издания ТАСС

Отмечается, что в лечебном учреждении якобы остаются врачи и пациентки.

Следует заметить, что в сентябре 2022 года ВС РФ уже били по роддому в Краматорске и разрушили часть здания заведения.

Последствия обстрела роддома в Краматорске (2022 год)

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что никаких военных подразделений в Краматорском роддоме нет, а распространение ложных сообщений может свидетельствовать о подготовке РФ нового военного преступления против мирного населения.

"Подобные заявления россиян являются очередной ложью. Такие информационные вбросы могут свидетельствовать о намерениях России совершить очередные военные преступления на территории Украины, а также заранее найти им оправдание", — сообщили в ЦПД.

Ситуация в Краматорске: что известно

23 июля глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин заявил, что в Краматорске до сих пор остается около 53 тысяч человек. Всего в подконтрольной Украине части Донецкой области остается около 260 тысяч граждан. В Покровской громаде это более 2000 человек.

Также Россия перебросила на Краматорское направление элитных дронаров. Теперь к штурмам здесь добавляются бомбардировки, отработка FPV-дронами по логистике и тылам.

Ранее сообщалось, что на Краматорском направлении российские оккупанты пытаются усовершенствовать тактику штурмов. Доходит даже до абсурда — они переодеваются в собак и продвигаются к линии боевого соприкосновения.