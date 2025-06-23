РФ перебросила элитных дронаров на Краматорское направление: в ВСУ рассказали о чем это свидетельствует

Россия перебросила на Краматорское направление элитных дронаров. Теперь к штурмам здесь добавляются бомбардировки, отработка FPV-дронами по логистике и тылам.

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Также возросло количество пехотных атак на багги и мотоциклах, и они имеют очень значительное влияние. Об этом в эфире "Суспільного" рассказал главный сержант батальона Black Raven 93-й отдельной механизированной бригады Денис Кардаш.

По его словам, россияне перебросили на Краматорское направление элитные подразделения операторов БпЛА, что свидетельствует о приоритетности направления. Теперь к штурмам здесь добавились бомбардировки, отработка противником FPV-дронами по логистике и тылам — Дружковке, Краматорску.

"У них уже давно такая тактика после Покровска. Штурмовать в лоб им очень тяжело, поэтому им лучше обходить и начинать закрывать нам логистику, чтобы мы не могли делать эвакуации, подвоз БК и средств. Здесь, я так понимаю, они хотят сделать так же. Заходить в Константиновку им будет очень тяжело. Поэтому они хотят обойти и начать перекрывать нам логистику в город", — рассказал Денис Кардаш.

Именно для уничтожения украинской логистики, по его мнению, на Донетчину перебросили элитные подразделения российских дронаров, что свидетельствует о приоритетности этого направления.

"Есть у них подразделение "Рубикон". Это сбор всех пилотов их лучших. С хорошим обеспечением. Они работают от Курска до Покровска. Раньше большая их часть стояла на Покровске. Сейчас большую часть перебросили к нам", — отметил военный.

Напомним, что стрелок-санитар 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ во время боя с оккупантами смог ликвидировать более десяти российских воинов. Это был первый бой подразделения и первый успех.

Также сообщалось, что сообщение от российского Минобороны о том, что якобы наступление ВС РФ происходит уже в Днепропетровской области свидетельствует об увеличении ставок.